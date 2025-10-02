MLB／關鍵守備+腳踩風火輪成洋基救世祖 奇森姆自曝玩電動調心態
洋基隊今天在美聯季後賽外卡系列賽背水一戰，「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）攻守俱佳，上演關鍵守備和跑壘，幫助洋基以4：3險勝紅襪隊，將戰局延長到生死第三戰。
7局上雙方3：3平手，紅襪2出局攻占一、二壘，代打吉田正尚擊出二壘強勁滾地球，奇森姆飛撲攔下，雖然吉田頭部撲壘安全上壘，但二壘跑者也沒有回本壘得分，停在三壘。隨後洋基投手克魯茲（Fernando Cruz）讓史托瑞（Trevor Story）擊出高飛球，安全下莊。
Jazz made the biggest play of the season for the Yankees pic.twitter.com/vzeHsyDNrn— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 2, 2025
8局下奇森姆選到保送，隨後威爾斯（Austin Wells）敲出一支落點巧妙的右外野安打，儘管紅襪外野手上演雷射肩，但提前起跑的奇森姆一路狂奔，撲回本壘得到致勝分。
The best Jazz show in town. @j_chisholm3 🔥 pic.twitter.com/5zwqgUjzeA— New York Yankees (@Yankees) October 2, 2025
「真的非常刺激。」奇索姆賽後笑說，「打到最後一刻、最後一球，我們就是不放棄，最後贏了下來。」他也談到跑壘時的想法，「只要外野手有任何移動，我就要得分，腦子裡想的就是這個。」
奇森姆昨晚沒有先發，賽後難掩失落情緒，背對媒體受訪。當被問到如何克服昨晚的失落，奇森姆表示，「我玩了一場《MLB The Show》，把對手打到提前結束。」
