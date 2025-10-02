快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸113球熱投6.2局 讓紅人中滿壘計秀「獅吼」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸在6局上拆除自己製造的無人出局滿壘危機，興奮地大吼。 路透
山本由伸在6局上拆除自己製造的無人出局滿壘危機，興奮地大吼。 路透

道奇隊今天在國聯外卡系列賽第二戰將先發任務交給山本由伸，他在6局上拆除自己製造的無人出局滿壘危機，讓紅人隊「大中計」，山本由伸投完6.2局退場，失2分皆非責失，道奇也以7：2暫時領先。

山本由伸今天第1局被T‧赫南德茲（Teoscar Hernandez）漏球失誤影響，2出局後被史都華（Sal Stewart）敲出的安打丟掉2分。

不過今天道奇是「愛山本」打線，3局下洛維特（Ben Rortvedt）二壘安打、貝茲（Mookie Betts）安打追回1分，4局下則是E‧赫南德茲（Enrique Hernandez）適時二壘安打追平比數後，羅哈斯（Miguel Rojas）敲安超前比數。

山本由伸從第1局掉分之後，連抓13個出局數、4個三上三下的半局，直到6局上又出現狀況，開局就被連敲3支安打，無人出局就堆滿壘包。

道奇隊牛棚看到崔南（Blake Treinen）開始熱身，但山本由伸打算自己來，先讓海斯（Austin Hays）敲出內野滾地封殺本壘，接著連續三振史都華、克魯茲（Elly De La Cruz），無失分下莊讓山本由伸化身「獅王」怒吼一聲。

6局下道奇打線繼續追加分數，E‧赫南德茲敲安後加上紅人失誤，一、三壘有人時，前面3支0的大谷翔平敲出1分打點安打，後續貝茲、T‧赫南德茲兩支二壘安打又追加3分。

山本由伸投完6局用了95球，但第7局仍繼續站上投手丘，雖然多抓2出局，但也投出2次四壞留下兩個壘包退場，崔南接手只用2球就製造滾地球出局，化解危機。

山本由伸最終留下113球投6.2局的成績，被敲4支安打，丟掉2分皆非責失，另有9次三振，2次四壞、1次觸身球，單場用球數寫下生涯新高，原本最多是8.2局投112球的那場比賽。

山本由伸 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平談兩發全壘打不同之處 相信山本由伸延續氣勢

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本由伸扛聽牌戰

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

MLB／「若隊友更多火力支援可拿20勝」！球評盛讚山本由伸宰制表現

相關新聞

MLB／山本由伸113球熱投6.2局 讓紅人中滿壘計秀「獅吼」

道奇隊今天在國聯外卡系列賽第二戰將先發任務交給山本由伸，他在6局上拆除自己製造的無人出局滿壘危機，讓紅人隊「大中計」，山...

MLB／紅襪史托瑞開轟、3分打點白忙 威爾斯關鍵安救了洋基

洋基隊今天在外卡系列賽第2戰一定要贏，在主場爆滿47993名觀眾前和紅襪隊兩度打平、戰況一路僵持，8局下2出局時，捕手威...

MLB／關鍵守備+腳踩風火輪成洋基救世祖 奇森姆自曝玩電動調心態

洋基隊今天在美聯季後賽外卡系列賽背水一戰，「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）攻守俱佳，上演關鍵守備和跑壘，幫助洋基以4：3險勝紅襪隊，將戰局延長到生死第三戰。 7局上雙方3：

MLB／馬恰多砲轟今永昇太保住生機 米勒飆104.5英里火球破紀錄

教士隊在外卡系列賽沒有退路，明星三壘手馬恰多（Manny Machado）今天5局上轟出兩分砲，小熊隊日本投手今永昇太成...

MLB／教士米勒超越查普曼躍季後賽史最快 抓8出局數全是三振

教士隊今天在外卡系列賽第2戰以3：0擊敗小熊隊，3戰2勝制系列賽扳平戰局，27歲「火球男」米勒（Mason Miller...

MLB／真美子又成道奇大嫂團焦點 大谷和八村合影身高差引討論

國聯季後賽外卡系列賽第2天，道奇隊持續在主場迎戰紅人隊，賽前「道奇大嫂團」在社群平台分享合照，大谷翔平妻子田中真美子再度成為亮點。另外，NBA湖人隊日本混血球星八村壘也到現場與大谷合影。 Ins

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。