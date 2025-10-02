MLB／山本由伸113球熱投6.2局 讓紅人中滿壘計秀「獅吼」

道奇隊今天在國聯外卡系列賽第二戰將先發任務交給山本由伸，他在6局上拆除自己製造的無人出局滿壘危機，讓紅人隊「大中計」，山本由伸投完6.2局退場，失2分皆非責失，道奇也以7：2暫時領先。

山本由伸今天第1局被T‧赫南德茲（Teoscar Hernandez）漏球失誤影響，2出局後被史都華（Sal Stewart）敲出的安打丟掉2分。

不過今天道奇是「愛山本」打線，3局下洛維特（Ben Rortvedt）二壘安打、貝茲（Mookie Betts）安打追回1分，4局下則是E‧赫南德茲（Enrique Hernandez）適時二壘安打追平比數後，羅哈斯（Miguel Rojas）敲安超前比數。

山本由伸從第1局掉分之後，連抓13個出局數、4個三上三下的半局，直到6局上又出現狀況，開局就被連敲3支安打，無人出局就堆滿壘包。

道奇隊牛棚看到崔南（Blake Treinen）開始熱身，但山本由伸打算自己來，先讓海斯（Austin Hays）敲出內野滾地封殺本壘，接著連續三振史都華、克魯茲（Elly De La Cruz），無失分下莊讓山本由伸化身「獅王」怒吼一聲。

YOSHINOBU YAMAMOTO. pic.twitter.com/Xr8lzCaCuQ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年10月2日

6局下道奇打線繼續追加分數，E‧赫南德茲敲安後加上紅人失誤，一、三壘有人時，前面3支0的大谷翔平敲出1分打點安打，後續貝茲、T‧赫南德茲兩支二壘安打又追加3分。

山本由伸投完6局用了95球，但第7局仍繼續站上投手丘，雖然多抓2出局，但也投出2次四壞留下兩個壘包退場，崔南接手只用2球就製造滾地球出局，化解危機。

山本由伸最終留下113球投6.2局的成績，被敲4支安打，丟掉2分皆非責失，另有9次三振，2次四壞、1次觸身球，單場用球數寫下生涯新高，原本最多是8.2局投112球的那場比賽。