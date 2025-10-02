聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／真美子又成道奇大嫂團焦點 大谷和八村合影身高差引討論
國聯季後賽外卡系列賽第2天，道奇隊持續在主場迎戰紅人隊，賽前「道奇大嫂團」在社群平台分享合照，大谷翔平妻子田中真美子再度成為亮點。另外，NBA湖人隊日本混血球星八村壘也到現場與大谷合影。
Instagram帳號「Dodger Wives」連2天分享道奇大嫂團合照，田中真美子站在後排露出甜美笑容，真美子的簡約白上衣與其他人的深色上衣形成強烈對比。
另外，同屬洛杉磯的湖人隊日本混血球星八村壘也到場支持，道奇官方社群曬出兩人合影，身高差成為網友討論重點。
身高193公分的大谷翔平在棒球場上算高個子，但站在203公分的八村壘身旁卻矮了一截，日本網友們紛紛表示，「大谷在八村旁邊看起來好嬌小」、「從未見過比大谷還高的人」、「日本的驕傲」。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言