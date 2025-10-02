MLB／真美子又成道奇大嫂團焦點 大谷和八村合影身高差引討論

國聯季後賽外卡系列賽第2天，道奇隊持續在主場迎戰紅人隊，賽前「道奇大嫂團」在社群平台分享合照，大谷翔平妻子田中真美子再度成為亮點。另外，NBA湖人隊日本混血球星八村壘也到現場與大谷合影。

Instagram帳號「Dodger Wives」連2天分享道奇大嫂團合照，田中真美子站在後排露出甜美笑容，真美子的簡約白上衣與其他人的深色上衣形成強烈對比。

另外，同屬洛杉磯的湖人隊日本混血球星八村壘也到場支持，道奇官方社群曬出兩人合影，身高差成為網友討論重點。

身高193公分的大谷翔平在棒球場上算高個子，但站在203公分的八村壘身旁卻矮了一截，日本網友們紛紛表示，「大谷在八村旁邊看起來好嬌小」、「從未見過比大谷還高的人」、「日本的驕傲」。