MLB／不考慮敬遠大谷翔平 紅人教頭：聽過貝茲和弗里曼嗎？
國聯季後賽外卡系列賽昨天開打，道奇隊核彈頭大谷翔平上演雙響砲，幫助道奇以10：5戰勝紅人隊。紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天賽前被問到是否會考慮敬遠大谷，法蘭柯納反問：「你在開玩笑？」
道奇前三棒是大谷、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）的MVP三連星。昨天大谷5打數2安打，2安都是全壘打，另外3打席都吞下三振。貝茲和弗里曼都是4打數2安打，獲得1次保送。
今天賽前有媒體詢問紅人是否考慮敬遠大谷翔平，法蘭柯納反問：「你在開玩笑嗎？有聽過貝茲、弗里曼是誰嗎？」
媒體接著表示，「這會是艱難的決定。」法蘭柯納則直呼，「這會是很糟糕的決定。他是非常危險的打者，但這一年也被三振185次（實際是187次），我們一定要抓住這個點，如果在那條打線一開始就敬遠對手，等於找自己麻煩。」
