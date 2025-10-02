快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

MLB／鈴木一朗練習賽守滿6局 官網：出場歡呼聲有如例行賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

水手隊備戰5日開打的分區系列賽，今天在西雅圖主場T-Mobile球場進行練習賽，吸引5千名球迷進場觀戰，最大原因是名人堂球員鈴木一朗擔任右外野手；官網指出，介紹一朗出場時，看台上響亮的歡呼聲有如例行賽、甚至更多，現場氣氛類似春訓，這就是「一朗效應」。

水手繼2001年球季後，等了24年再奪分區冠軍，當時是鈴木一朗從日本職棒轉戰大聯盟第1年，奪下美聯打擊王、安打王、盜壘王，也獲選年度MVP、新人王；這位傳奇球星再過20天就要滿52歲，官網透露他今天站上右外野區，是回饋水手的最新努力，盡其所能提供幫助。

水手以美聯第2種子身分打進季後賽，第一個對手是老虎或守護者隊，目前在外卡系列賽打平，明天決定晉級球隊；鈴木一朗今天在練習賽擔任「主隊」右外野手，穿上白色球衣亮相，完成6局練習賽守備任務，但未擔任打者，因為要讓現役球員調整狀況，全力備戰3天後的重要比賽。

鈴木一朗2004年揮出262支安打，締造大聯盟單季最多安打紀錄，剛好在破紀錄21周年重返球場，進場球迷支付10美元門票，收益捐給水手關懷基金會。

水手24歲明星中外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）和鈴木一朗「並肩作戰」，被問到如果高飛球離兩人很近，會不會尊重前輩？他笑說：「他知道我是中外野手，這跟年紀沒關係，但我會讓他接一球吧。」

水手 鈴木一朗

延伸閱讀

MLB／馬恰多砲轟今永昇太保住生機 米勒飆104.5英里火球破紀錄

MLB／日本球迷最開心的一天！鈴木、吉田、大谷皆創史上首見紀錄

MLB／大谷翔平「為大場面而生」道奇教頭：這是簽下他的原因

MLB／鈴木一朗24年前奪冠夢碎 水手想甩掉全聯盟唯一魔咒

相關新聞

MLB／紅襪史托瑞開轟、3分打點白忙 威爾斯關鍵安救了洋基

洋基隊今天在外卡系列賽第2戰一定要贏，在主場爆滿47993名觀眾前和紅襪隊兩度打平、戰況一路僵持，8局下2出局時，捕手威...

MLB／馬恰多砲轟今永昇太保住生機 米勒飆104.5英里火球破紀錄

教士隊在外卡系列賽沒有退路，明星三壘手馬恰多（Manny Machado）今天5局上轟出兩分砲，小熊隊日本投手今永昇太成...

MLB／洛奇歐關鍵轟扳平戰局 守護者逼老虎一起背水一戰

守護者隊再一次示範絕地逢生，洛奇歐（Brayan Rocchio）在8局下的陽春砲超前比數並點燃5分大局，最終以6：1擊...

MLB／不考慮敬遠大谷翔平 紅人教頭：聽過貝茲和弗里曼嗎？

國聯季後賽外卡系列賽昨天開打，道奇隊核彈頭大谷翔平上演雙響砲，幫助道奇以10：5戰勝紅人隊。紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天賽前被問到是否會考慮敬遠大谷，法蘭柯納反問：「你在開玩

MLB／鈴木一朗練習賽守滿6局 官網：出場歡呼聲有如例行賽

水手隊備戰5日開打的分區系列賽，今天在西雅圖主場T-Mobile球場進行練習賽，吸引5千名球迷進場觀戰，最大原因是名人堂...

MLB／日本球迷最開心的一天！鈴木、吉田、大谷皆創史上首見紀錄

大聯盟季後賽外卡系列賽今天登場，3名日本球員鈴木誠也、吉田正尚和大谷翔平都表現活躍，皆創下「史上首見」紀錄。 鈴木誠也今天開轟幫助小熊隊以3：1擊敗教士隊，鈴木誠也敲出追平陽春砲。大聯盟數據專家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。