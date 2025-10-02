MLB／鈴木一朗練習賽守滿6局 官網：出場歡呼聲有如例行賽

水手隊備戰5日開打的分區系列賽，今天在西雅圖主場T-Mobile球場進行練習賽，吸引5千名球迷進場觀戰，最大原因是名人堂球員鈴木一朗擔任右外野手；官網指出，介紹一朗出場時，看台上響亮的歡呼聲有如例行賽、甚至更多，現場氣氛類似春訓，這就是「一朗效應」。

水手繼2001年球季後，等了24年再奪分區冠軍，當時是鈴木一朗從日本職棒轉戰大聯盟第1年，奪下美聯打擊王、安打王、盜壘王，也獲選年度MVP、新人王；這位傳奇球星再過20天就要滿52歲，官網透露他今天站上右外野區，是回饋水手的最新努力，盡其所能提供幫助。

水手以美聯第2種子身分打進季後賽，第一個對手是老虎或守護者隊，目前在外卡系列賽打平，明天決定晉級球隊；鈴木一朗今天在練習賽擔任「主隊」右外野手，穿上白色球衣亮相，完成6局練習賽守備任務，但未擔任打者，因為要讓現役球員調整狀況，全力備戰3天後的重要比賽。

鈴木一朗2004年揮出262支安打，締造大聯盟單季最多安打紀錄，剛好在破紀錄21周年重返球場，進場球迷支付10美元門票，收益捐給水手關懷基金會。

水手24歲明星中外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）和鈴木一朗「並肩作戰」，被問到如果高飛球離兩人很近，會不會尊重前輩？他笑說：「他知道我是中外野手，這跟年紀沒關係，但我會讓他接一球吧。」