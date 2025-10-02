聽新聞
MLB／紅襪史托瑞開轟、3分打點白忙 威爾斯關鍵安救了洋基
洋基隊今天在外卡系列賽第2戰一定要贏，在主場爆滿47993名觀眾前和紅襪隊兩度打平、戰況一路僵持，8局下2出局時，捕手威爾斯（Austin Wells）關鍵安打攻下致勝分，終場以4：3險勝，兩隊在系列賽1勝1敗平手。
洋基例行賽18勝左投洛登（Carlos Rodon）先發6局被揮出4支安打，包括6局上史托瑞（Trevor Story）陽春砲，退場時3：3平手，優質先發無關勝敗，威廉斯（Devin Williams）後援1局無失分奪勝。
洋基打線面對紅襪先發投手貝約（Brayan Bello），1局下就展開攻勢，萊斯（Ben Rice）轟出兩分砲取得領先，紅襪3局下靠史托瑞兩分打點安打追平比數。
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）5局下揮出安打超前比數，但史托瑞6局上回敬陽春砲，紅襪第再度追平比數，兩隊打完前7局3：3僵持。
紅襪全場動用7名投手，惠特洛克（Garrett Whitlock）7局下登板未失分，8局下連續解決兩名打者，接下來保送奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），再被威爾斯揮出致命安打，終場以1分之差落敗。
洋基全場出現10支安打，賈吉、萊斯、威爾斯各有2安，紅襪只有6支安打，史托瑞4打數2安打、攻下3分打點，明天最後一戰決定晉級球隊，將在分區系列賽對上藍鳥隊。
AUSTIN WELLS SCORES A HUSTLING JAZZ CHISHOLM FOR THE LEAD pic.twitter.com/9BMvOqA6pZ— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 2, 2025
