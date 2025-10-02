MLB／洛奇歐關鍵轟扳平戰局 守護者逼老虎一起背水一戰

守護者隊再一次示範絕地逢生，洛奇歐（Brayan Rocchio）在8局下的陽春砲超前比數並點燃5分大局，最終以6：1擊敗老虎隊，在3戰制的美聯外卡系列賽扳成1勝1敗。

由洛奇歐開轟也演繹著守護者隊今年軌跡，他在球季中曾遇到低潮被下放3A近六周，7月初回到大聯盟時正是球隊10連敗時期，並在7月9日被老虎隊拉開到15.5場勝差的距離，剩下的故事大家都知道了，守護者隊完成美聯中區二連霸。

而今天面對背水一戰，兩隊前7局形成投手戰以1：1平手，8局下洛奇歐面對梅爾頓（Troy Melton）99.9英哩的速球、球場下午特有的陰影、右外野的逆風，還是把球扛出右外野全壘打牆，為守護者隊取得領先。

「有趣的是，開賽前我就在想，這種風勢下，我們必須把球打在地上，」洛奇歐說。「每當我這樣想時，反而常有更好的結果。」

之後，奈勒（Bo Naylor）再補上一支三分砲，徹底拉開比分。洛奇歐說：「我們常說，試著在場上不帶壓力地比賽，這就是我們的風格。我們就是去打球，直到最後一個出局數。就算是落後10分，我們都會繼續用那樣的心態去打。」

對老虎來說，痛苦的是得點圈打擊率15支1，除了4局上巴耶茲（Javier Baez）在滿壘時敲出的安打外就沒有得分，全場留下15個殘壘，創下球隊季後賽新高。

守護者隊與老虎隊明天一起面對「一戰定生死」，在壓力下打球對守護者隊來說有心理優勢，總教練沃特（Stephen Vogt）說：「這就是我們的樣子，我對這些球員無比驕傲。背水一戰後，明天又是背水一戰。我們會準備好，他們也一樣。我保證，明天又是一場硬仗。」