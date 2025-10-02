快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

Instagram傳災情！貼文文字全消失 解決方案曝光趕快試

MLB／洛奇歐關鍵轟扳平戰局 守護者逼老虎一起背水一戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洛奇歐。 路透
洛奇歐。 路透

守護者隊再一次示範絕地逢生，洛奇歐（Brayan Rocchio）在8局下的陽春砲超前比數並點燃5分大局，最終以6：1擊敗老虎隊，在3戰制的美聯外卡系列賽扳成1勝1敗。

由洛奇歐開轟也演繹著守護者隊今年軌跡，他在球季中曾遇到低潮被下放3A近六周，7月初回到大聯盟時正是球隊10連敗時期，並在7月9日被老虎隊拉開到15.5場勝差的距離，剩下的故事大家都知道了，守護者隊完成美聯中區二連霸。

而今天面對背水一戰，兩隊前7局形成投手戰以1：1平手，8局下洛奇歐面對梅爾頓（Troy Melton）99.9英哩的速球、球場下午特有的陰影、右外野的逆風，還是把球扛出右外野全壘打牆，為守護者隊取得領先。

「有趣的是，開賽前我就在想，這種風勢下，我們必須把球打在地上，」洛奇歐說。「每當我這樣想時，反而常有更好的結果。」

之後，奈勒（Bo Naylor）再補上一支三分砲，徹底拉開比分。洛奇歐說：「我們常說，試著在場上不帶壓力地比賽，這就是我們的風格。我們就是去打球，直到最後一個出局數。就算是落後10分，我們都會繼續用那樣的心態去打。」

對老虎來說，痛苦的是得點圈打擊率15支1，除了4局上巴耶茲（Javier Baez）在滿壘時敲出的安打外就沒有得分，全場留下15個殘壘，創下球隊季後賽新高。

守護者隊與老虎隊明天一起面對「一戰定生死」，在壓力下打球對守護者隊來說有心理優勢，總教練沃特（Stephen Vogt）說：「這就是我們的樣子，我對這些球員無比驕傲。背水一戰後，明天又是背水一戰。我們會準備好，他們也一樣。我保證，明天又是一場硬仗。」

守護者 老虎

延伸閱讀

MLB／日本球迷最開心的一天！鈴木、吉田、大谷皆創史上首見紀錄

2025MLB季後賽賽程與比分 道奇、紅襪、老虎外卡賽聽牌

MLB／大谷翔平「為大場面而生」道奇教頭：這是簽下他的原因

MLB／大谷翔平談兩發全壘打不同之處 相信山本由伸延續氣勢

相關新聞

MLB／日本球迷最開心的一天！鈴木、吉田、大谷皆創史上首見紀錄

大聯盟季後賽外卡系列賽今天登場，3名日本球員鈴木誠也、吉田正尚和大谷翔平都表現活躍，皆創下「史上首見」紀錄。 鈴木誠也今天開轟幫助小熊隊以3：1擊敗教士隊，鈴木誠也敲出追平陽春砲。大聯盟數據專家

MLB／布恩說明換弗里德原因 洋基主播不買單：這是你的王牌

洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）雖繳出6.1局0失分好投，但第7局被換下場，接手的威佛（Luke Weaver）火速掉2分遭逆轉，終場洋基以1：3不敵紅襪隊，季後賽外卡系列賽陷入0：1劣勢。

MLB／大谷翔平「為大場面而生」道奇教頭：這是簽下他的原因

大谷翔平今天上演單場雙響砲，幫助道奇隊以10：5擊敗紅人隊，季後賽外卡系列賽取得1：0聽牌優勢。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚大谷，並提到下次登板投球的時機。 大谷首局首打席將

MLB／洛奇歐關鍵轟扳平戰局 守護者逼老虎一起背水一戰

守護者隊再一次示範絕地逢生，洛奇歐（Brayan Rocchio）在8局下的陽春砲超前比數並點燃5分大局，最終以6：1擊...

MLB／鄧愷威回顧今年賽季 向老將學到更多、想法更開闊

美國職棒大聯盟MLB巨人無緣季後賽，效力巨人的台灣投手鄧愷威回顧今年賽季，表示不管在3A或是大聯盟都遇到很多資深球員，多...

2025MLB季後賽賽程與比分 道奇、紅襪、老虎外卡賽聽牌

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。