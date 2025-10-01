MLB／日本球迷最開心的一天！鈴木、吉田、大谷皆創史上首見紀錄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也、吉田正尚、大谷翔平。法新社、美聯社。
大聯盟季後賽外卡系列賽今天登場，3名日本球員鈴木誠也吉田正尚大谷翔平都表現活躍，皆創下「史上首見」紀錄。

鈴木誠也今天開轟幫助小熊隊以3：1擊敗教士隊，鈴木誠也敲出追平陽春砲。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，鈴木誠也是史上首位例行賽最後4場開轟，季後賽首戰也開轟的球員。

吉田正尚7局上代打，鎖定第一球，敲出帶有2分打點的安打，幫助紅襪隊最終以3：1險勝洋基隊。《OptaSTATS》指出，吉田正尚成為大聯盟史上第一位生涯季後賽首打席，球隊落後情況下，鎖定第一球擊出逆轉安打的打者。

大谷翔平今天上演單場雙響砲，助道奇隊以10：5輕取紅人隊。數據專家藍斯指出，大谷是史上首位，在道奇球場累積7發超過450英尺全壘打的球員。

另外，自2008年有統計以來，大谷對球速超過100英里的球，已經轟出過3發全壘打，這也是史上最多紀錄。

鈴木誠也 大谷翔平 吉田正尚

