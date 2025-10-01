MLB／布恩說明換弗里德原因 洋基主播不買單：這是你的王牌

洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）雖繳出6.1局0失分好投，但第7局被換下場，接手的威佛（Luke Weaver）火速掉2分遭逆轉，終場洋基以1：3不敵紅襪隊，季後賽外卡系列賽陷入0：1劣勢。洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時解釋換投的考量。

弗里德投完6.1局就用了102球，儘管接下來打者是8、9兩棒，弗里德仍被換下場休息；反觀紅襪選擇讓克羅謝（Garrett Crochet）留在場上，他最終燃燒117球完成7.2局，交棒給終結者查普曼（Aroldis Chapman），順利收下勝利。

威佛上場時投出保送又被敲二壘安打，再被吉田正尚擊出帶有2分打點的關鍵安打，成為勝負分水嶺。威佛受訪時自責地說，「我知道很多人很失望，包含我自己，我必須要做得更好。」

弗里德受訪時坦言自己的油箱裡還有油，布恩則自認調度沒問題，「他已經給我們需要的表現了。對方4、5、6局都有給他壓力，每局都有跑者上壘。前3局他投得很順，接著就相當辛苦地解決打者。」

「我原本就打算第6局是他的最後一局，雙殺守備後，我想讓他第7局面對杜蘭（Jarren Duran），之後交給牛棚，我們的安排看起來很合理。」

洋基知名主播凱伊（Michael Kay）則對布恩的說法不以為然，「那是對方打線的第8、第9棒啊，這可是你的王牌，你花8年合約簽下的投手，付那麼多錢，就是要他在這種關鍵時刻挺身而出。」

「這聽起來就像按劇本走的操作。那根本不是派威佛上場的時機，是該讓弗里德繼續投的時候，應該讓弗里德一直投，直到他真的投不下去為止。」凱伊說。