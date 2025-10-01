快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

MLB／布恩說明換弗里德原因 洋基主播不買單：這是你的王牌

聯合新聞網／ 綜合報導
布恩(左)將王牌投手弗里德(右)提前換下場。 美聯社
布恩(左)將王牌投手弗里德(右)提前換下場。 美聯社

洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）雖繳出6.1局0失分好投，但第7局被換下場，接手的威佛（Luke Weaver）火速掉2分遭逆轉，終場洋基以1：3不敵紅襪隊，季後賽外卡系列賽陷入0：1劣勢。洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時解釋換投的考量。

弗里德投完6.1局就用了102球，儘管接下來打者是8、9兩棒，弗里德仍被換下場休息；反觀紅襪選擇讓克羅謝（Garrett Crochet）留在場上，他最終燃燒117球完成7.2局，交棒給終結者查普曼（Aroldis Chapman），順利收下勝利。

威佛上場時投出保送又被敲二壘安打，再被吉田正尚擊出帶有2分打點的關鍵安打，成為勝負分水嶺。威佛受訪時自責地說，「我知道很多人很失望，包含我自己，我必須要做得更好。」

弗里德受訪時坦言自己的油箱裡還有油，布恩則自認調度沒問題，「他已經給我們需要的表現了。對方4、5、6局都有給他壓力，每局都有跑者上壘。前3局他投得很順，接著就相當辛苦地解決打者。」

「我原本就打算第6局是他的最後一局，雙殺守備後，我想讓他第7局面對杜蘭（Jarren Duran），之後交給牛棚，我們的安排看起來很合理。」

洋基知名主播凱伊（Michael Kay）則對布恩的說法不以為然，「那是對方打線的第8、第9棒啊，這可是你的王牌，你花8年合約簽下的投手，付那麼多錢，就是要他在這種關鍵時刻挺身而出。」

「這聽起來就像按劇本走的操作。那根本不是派威佛上場的時機，是該讓弗里德繼續投的時候，應該讓弗里德一直投，直到他真的投不下去為止。」凱伊說。

洋基 紅襪 布恩 弗里德

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本由伸扛聽牌戰

道奇隊今天狂轟猛炸，大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernandez）都單場雙響砲，艾德曼（Tommy Edman...

MLB／大谷翔平談兩發全壘打不同之處 相信山本由伸延續氣勢

道奇隊今天靠著5發全壘打和先發投手史奈爾（Blake Snell）7局好投，以10：5戰勝紅人隊，季後賽外卡系列賽取得1：0聽牌。大谷賽後表示，相信下一戰先發投手山本由伸能延續這股氣勢。 大谷首

MLB／大谷翔平「為大場面而生」道奇教頭：這是簽下他的原因

大谷翔平今天上演單場雙響砲，幫助道奇隊以10：5擊敗紅人隊，季後賽外卡系列賽取得1：0聽牌優勢。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚大谷，並提到下次登板投球的時機。 大谷首局首打席將

MLB／布恩說明換弗里德原因 洋基主播不買單：這是你的王牌

洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）雖繳出6.1局0失分好投，但第7局被換下場，接手的威佛（Luke Weaver）火速掉2分遭逆轉，終場洋基以1：3不敵紅襪隊，季後賽外卡系列賽陷入0：1劣勢。

MLB／「你只需要打一通電話到牛棚」克羅謝熱投117球有神預言

紅襪隊今天只用了2名投手就在季後賽首戰以3：1擊敗洋基隊，王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）先發7.2局、...

MLB／史庫柏燃燒7.2局14K對守護者復仇 老虎外卡賽先聽牌

大聯盟季後賽今天開打，老虎隊「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，幫助老虎...

