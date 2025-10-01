MLB／鄧愷威回顧今年賽季 向老將學到更多、想法更開闊

美國職棒大聯盟巨人隊無緣季後賽，效力巨人的台灣投手鄧愷威回顧今年賽季，表示不管在3A或是大聯盟都遇到很多資深球員，多了翻譯更能與老將討教，學到了更多，休賽期間將持續扎實訓練，應對明年挑戰。

鄧愷威今年開季自小聯盟3A開始，從非40人名單、後援、先發，一路投回大聯盟。隨著巨人本季最終戰在28日落幕，他也預計在這個週末返台陪家人，暫時放鬆一下。

回顧今年賽季，他接受中央社訪問時表示今年不管在配球、或看球探報告等各方面都學到很多，因為3A和大聯盟球隊都多了許多資深球員，加上今年有翻譯，更能跟老將討教事情，從非40人名單投回大聯盟，擔任先發，讓他更有信心去面對下個球季。

他之前受訪提到，重返大聯盟的第一場比賽後，與翻譯、投手盧切西（Joey Lucchesi）、三壘手查普曼（Matt Chapman）吃飯時曾聊到如何在自己球種和針對對手弱點的配球建議卡之間做選擇，查普曼告訴他卡片僅是一個方向，讓他的想法更開闊。

鄧愷威本季在大聯盟8度登板、7次先發，繳出2勝4敗、防禦率6.37的成績，也拿下台灣投手在大聯盟暌違7年的先發勝投，另外對戰道奇時三振大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）3大MVP，為個人美職生涯寫下新的里程碑。

展望明年，他表示現在還沒有去預設要達到什麼樣的目標，先把休賽季的訓練做扎實，然後慢慢把體能、重訓、投球數再拉起來，去應付明年的挑戰。