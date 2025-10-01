聽新聞
MLB／大谷翔平「為大場面而生」道奇教頭：這是簽下他的原因
大谷翔平今天上演單場雙響砲，幫助道奇隊以10：5擊敗紅人隊，季後賽外卡系列賽取得1：0聽牌優勢。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚大谷，並提到下次登板投球的時機。
大谷首局首打席將100英里的內角速球扛出全壘打牆，6局下又轟出2分砲，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）也擊出雙響砲，兩人聯手為道奇奠定勝基。
Shohei Ohtani LEADOFF home run! #Postseason pic.twitter.com/ARb64AknKY— MLB (@MLB) October 1, 2025
SHOHEI OHTANI DESTROYS HIS SECOND HOME RUN #POSTSEASON pic.twitter.com/J9ALjsTXQg— MLB (@MLB) October 1, 2025
羅伯茲賽後在記者會盛讚大谷，「翔平今晚大爆發！他是那種為大場面而生的球員，關鍵時刻專注力會達到巔峰，打擊品質也會更上一層樓。這就是我們簽下他的原因，他能在這種舞台展現非凡天賦。我相信接下來他還會帶給我們更多精彩表現。」
道奇明天將推派山本由伸，大谷翔平是表定第三戰先發投手，當被問到如果系列賽沒有第三戰，下一次登板會是什麼時候？大谷回應：「我隨時都做好能上場的準備，不過這方面還是要去問教練團或管理層，他們才會有明確答案。」
對於大谷登板投球的時間點，羅伯茲說，「還太早，但他很可能在分區系列賽第一戰或第二戰先發登板。」
