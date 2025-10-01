2025MLB季後賽賽程與比分 道奇、紅襪、老虎外卡賽聽牌
大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。
國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列賽以逸待勞，十月五日才會出賽；道奇十月一日在洛杉磯主場迎戰國聯第六種子紅人隊，若能順利闖過分區系列賽，下個對手就是費城人。
外卡系列賽四個對戰組合10月1日登場，都是連打三天，分別是守護者對老虎、小熊對教士、洋基對紅襪、紅人對道奇，今年世界大賽如果打滿七場，球迷要等到十一月二日才會看到冠軍隊出爐。
季後賽晉級樹狀圖
外卡系列賽賽程比分
