MLB／大谷翔平談兩發全壘打不同之處 相信山本由伸延續氣勢

道奇隊今天靠著5發全壘打和先發投手史奈爾（Blake Snell）7局好投，以10：5戰勝紅人隊，季後賽外卡系列賽取得1：0聽牌。大谷賽後表示，相信下一戰先發投手山本由伸能延續這股氣勢。

大谷首局首打席就敲出擊球初速117.7英里的怪力轟，他受訪時提到，「那球的位置其實不好打，但我成功做出很好的揮棒。以這樣的表現開局，真是最理想的開始。」

大谷6局下再度開轟，是一發距離454英尺的超大號2分砲，擊球初速113.5英里，幫助道奇取得8：0領先。對此大谷表示，「那球算是比較甜的球，當時有跑者在壘上，這支全壘打成為非常重要的保險分。」

SHOHEI OHTANI DESTROYS HIS SECOND HOME RUN #POSTSEASON pic.twitter.com/J9ALjsTXQg — MLB (@MLB) October 1, 2025

大谷翔平近15場比賽狂敲9發全壘打，他坦言，「最近對好球帶的判斷不錯，但要維持這種狀態不容易，所以我會在接下來比賽繼續專注打席，相信就能打出好結果。」

明天山本由伸將掛帥先發，只要贏球就能挺進分區系列賽，大谷也信心喊話，「今天史奈爾表現非常出色，幫我們把氣勢帶到明天。我相信山本由伸也會延續這股好狀態，只要打線第一局就積極進攻，我們一定能打出理想的比賽。」