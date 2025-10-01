MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本由伸扛聽牌戰

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernandez）都單場雙響砲，道奇外卡賽旗開得勝。 美聯社
大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernandez）都單場雙響砲，道奇外卡賽旗開得勝。 美聯社

道奇隊今天狂轟猛炸，大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernandez）都單場雙響砲，艾德曼（Tommy Edman）也貢獻1轟，以10：5在3戰制的國聯外卡系列賽首戰擊敗紅人隊，明天「聽牌戰」將交給山本由伸

大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，5打數吞下3K，不過2支安打都是全壘打，首局對先發投手格林（Hunter Greene），就將100.4英哩的速球轟到右外野看台上，擊球初速達117.7英哩、飛行距離375英呎。

6局下2出局、一壘有人換對上右投菲利普斯（Connor Phillips），大谷翔平又敲出一發擊球初速達113.5英哩、飛行距離454英呎的兩分砲，幫助道奇隊取得8：0領先。

這是大谷翔平季後賽生涯首次單場雙響砲，去年第一次打進季後賽、16戰敲出3轟，今年首戰就出現2轟，並延續連兩年在季後賽首戰開轟的紀錄，生涯季後賽5轟在日籍球員中僅次於松井秀喜的10轟。

在這之間，道奇打線在3局下就由赫南德茲3分砲、艾德曼「背靠背」陽春砲，單局灌進4分，5局下赫南德茲又敲出陽春砲拉開差距。

道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）也有著王牌等級表現，前6局都沒有掉分，直到第7局才因單局被敲3支安打、失2分，但最終以91球投完7局僅失2分，被敲4支安打另有9次三振。

而9月疲軟的道奇隊牛棚在季後賽首戰也浮現問題，8局上2支安打、4次四壞保送導致單局被紅人隊拿下3分，更是動用3人才收下1局，合計投59球，是季後賽自1988年以來單局最高用球數。

好在9局下崔南（Blake Treinen）接手後很快用連續三振抓到2出局，雖被勒克斯（Gavin Lux）敲出安打，但又製造滾地球出局，1局無失分。

道奇隊今天火力大爆發之後，在外卡系列賽再1勝就可晉級，明天將交給例行賽防禦率2.49的日籍強投山本由伸先發，只不過他在例行賽的援護率3.27是全隊最低，也是大聯盟本季第4低。

