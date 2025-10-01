MLB／吉田正尚季後賽首球逆轉安創紀錄 回憶長期復健時光

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚。 美聯社
紅襪隊今天靠著王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）7.2局失1分好投，加上日籍好手吉田正尚7局上的逆轉安打，以3：1氣走洋基，吉田也寫下大聯盟史上首見紀錄。

7局上紅襪1出局攻占二、三壘，吉田正尚上場代打，這是他大聯盟生涯首次季後賽打擊，結果首球就敲出穿越安打，一棒送回2分。

《OptaSTATS》指出，吉田正尚成為大聯盟史上第一位生涯季後賽首打席，球隊落後情況下，鎖定第一球擊出逆轉安打的打者。

吉田正尚受訪時談到當下的策略：「我的想法就是先讓球碰到球棒，創造機會。」

吉田正尚9月19日以後打擊率高達0.368，他表示，「我現在帶著很好的感覺站上打擊區，雖然季後賽是不同戰場，但我打算像例行賽最後階段，積極出棒，主動進攻。」

去年10月吉田正尚接受右肩手術而延後復出，在佛州訓練基地調整，直到7月才重返球場，他回顧這段期間時有感而發，「當初在佛州與年輕選手一起訓練的經驗，讓我學到更多、體驗更多。我覺得這一切是人生的重大挑戰，我所做的一切，都是為了幫助球隊贏球。」

洋基 紅襪 吉田正尚

