MLB／吉田正尚季後賽首球逆轉安創紀錄 回憶長期復健時光
紅襪隊今天靠著王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）7.2局失1分好投，加上日籍好手吉田正尚7局上的逆轉安打，以3：1氣走洋基，吉田也寫下大聯盟史上首見紀錄。
7局上紅襪1出局攻占二、三壘，吉田正尚上場代打，這是他大聯盟生涯首次季後賽打擊，結果首球就敲出穿越安打，一棒送回2分。
《OptaSTATS》指出，吉田正尚成為大聯盟史上第一位生涯季後賽首打席，球隊落後情況下，鎖定第一球擊出逆轉安打的打者。
吉田正尚受訪時談到當下的策略：「我的想法就是先讓球碰到球棒，創造機會。」
吉田正尚9月19日以後打擊率高達0.368，他表示，「我現在帶著很好的感覺站上打擊區，雖然季後賽是不同戰場，但我打算像例行賽最後階段，積極出棒，主動進攻。」
去年10月吉田正尚接受右肩手術而延後復出，在佛州訓練基地調整，直到7月才重返球場，他回顧這段期間時有感而發，「當初在佛州與年輕選手一起訓練的經驗，讓我學到更多、體驗更多。我覺得這一切是人生的重大挑戰，我所做的一切，都是為了幫助球隊贏球。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言