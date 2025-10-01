MLB／洋基9局下滿壘無人出局沒得分 寫史上首見不名譽紀錄

洋基隊今天在9局下出現無人出局滿壘攻勢，最終無功而返，以1：3惜敗紅襪隊，創下大聯盟史上首見不名譽紀錄。

紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）跨局投球，洋基高史密特（Paul Goldschmidt）、賈吉（Aaron Judge）和貝林傑（Cody Bellinger）的MVP三連星3支安打形成滿壘。不過第四位MVP史丹頓（Giancarlo Stanton）被三振，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）無效高飛球和葛里沙姆（Trent Grisham）被三振，結束比賽。

據《OptaSTATS》統計，洋基是大聯盟季後賽史上第一支，9局下滿壘0出局1分未得，還輸掉比賽的球隊。

高史密特賽後受訪時表示，「查普曼大概是今年最強的救援投手，我們對他幾次打擊內容都不錯，只是沒能把握住機會。但如果再遇到他，希望結果會不一樣。」