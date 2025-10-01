快訊

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基9局下滿壘無人出局沒得分 寫史上首見不名譽紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
9局下滿壘無人出局，洋基史丹頓被三振。 路透
9局下滿壘無人出局，洋基史丹頓被三振。 路透

洋基隊今天在9局下出現無人出局滿壘攻勢，最終無功而返，以1：3惜敗紅襪隊，創下大聯盟史上首見不名譽紀錄。

紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）跨局投球，洋基高史密特（Paul Goldschmidt）、賈吉（Aaron Judge）和貝林傑（Cody Bellinger）的MVP三連星3支安打形成滿壘。不過第四位MVP史丹頓（Giancarlo Stanton）被三振，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）無效高飛球和葛里沙姆（Trent Grisham）被三振，結束比賽。

據《OptaSTATS》統計，洋基是大聯盟季後賽史上第一支，9局下滿壘0出局1分未得，還輸掉比賽的球隊。

高史密特賽後受訪時表示，「查普曼大概是今年最強的救援投手，我們對他幾次打擊內容都不錯，只是沒能把握住機會。但如果再遇到他，希望結果會不一樣。」

洋基 紅襪

相關新聞

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本由伸扛聽牌戰

道奇隊今天狂轟猛炸，大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernandez）都單場雙響砲，艾德曼（Tommy Edman...

MLB／大谷季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

道奇隊打線今天轟不停，大谷翔平首局首打席開轟、6局上又敲出一發兩分砲，生涯首次季後賽單場雙響砲，團隊前6局就敲出5轟，在...

MLB／查普曼讓洋基中「滿壘計」 吉田正尚逆轉安紅襪贏球

大聯盟季後賽今天開打，外卡系列賽就上演紅襪對上洋基的經典好戲，紅襪隊不僅靠吉田正尚關鍵代打逆轉，9局下更讓洋基中了「滿壘...

MLB／史庫柏燃燒7.2局14K對守護者復仇 老虎外卡賽先聽牌

大聯盟季後賽今天開打，老虎隊「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，幫助老虎...

MLB／鈴木誠也開轟助小熊氣走教士 帶兒受訪談美日文化差異

國聯季後賽外卡系列賽開打，小熊隊日籍強打鈴木誠也、捕手凱利（Carson Kelly）背靠背開轟，終場小熊以3：1逆轉氣走教士隊，在3戰2勝制的外卡賽以1：0聽牌。 2局上教士波賈茲（Xande

MLB／「你只需要打一通電話到牛棚」克羅謝熱投117球有神預言

紅襪隊今天只用了2名投手就在季後賽首戰以3：1擊敗洋基隊，王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）先發7.2局、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。