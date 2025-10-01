快訊

MLB／天使教頭下台與健康無關 傳「生化人」普荷斯可能接任

聯合新聞網／ 綜合報導
「生化人」普荷斯（Albert Pujols）可能是下任天使總教練人選。 美聯社
天使隊確定與73歲老教頭華盛頓（Ron Washington）分道揚鑣，華盛頓向《The Athletic》證實此事，並提到球團的決定與他身體健康無關。

華盛頓原本帶領天使隊打出36勝38敗戰績，6月接受四重心臟繞道手術後，由蒙哥馬利（Ray Montgomery）代理總教練，最終以72勝90敗無緣季後賽。據報導，天使也不會讓蒙哥馬利續任總教練，但不排除以其他身分留在天使。

天使陣容不被外界看好，但華盛頓季初帶領球隊打出不俗表現，華盛頓表示，「你知道，當你是競爭者且身為領導者時，那些事根本不會成為藉口。有時候你只能用爛雞肉做出雞肉沙拉（化腐朽為神奇）。」

華盛頓的目標是帶領天使重返季後賽，可惜事與願違，他坦言，「我真心認為球隊已經朝正確方向前進，可惜我的健康問題讓事情變複雜，這不是我能控制的事。球隊已經開始展現出我的個性，我們的確有做到，但這份工作就是這樣，當事情發展不如預期時，你得承擔責任。」

天使總教練誰來接手？根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）的消息，「生化人」普荷斯Albert Pujols）、杭特（Torii Hunter）和楊恩（Michael Young）是潛在人選。

天使 Albert Pujols 普荷斯

