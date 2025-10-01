MLB／大谷季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

道奇隊打線今天轟不停，大谷翔平首局首打席開轟、6局上又敲出一發兩分砲，生涯首次季後賽單場雙響砲，團隊前6局就敲出5轟，在國聯外卡系列賽首戰以8：0領先紅人隊。

大谷翔平先發第1棒、指定打擊，首局面對先發投手「火球男」格林（Hunter Greene），就將100.4英哩的速球轟到右外野看台上，擊球初速達117.7英哩、飛行距離375英呎，克服例行賽對戰7打數僅1安打的劣勢。

6局下2出局、一壘有人換對上右投菲利普斯（Connor Phillips），大谷翔平又敲出一發擊球初速達113.5英哩、飛行距離454英呎的全壘打，幫助道奇隊拉開到8：0領先。

擔任NHK轉播解說的前田健太對第一支首打席全壘打評價為：「就像火箭一樣飛出去。」而對第二支全壘打則驚嘆說：「感覺那顆球好像根本沒有重力一樣飛了出去。真的太漂亮了……我不自覺地一直盯著看。」

這是大谷翔平生涯季後賽第5轟，第一次單場雙響砲，去年第一次打進季後賽、16戰敲出3轟，包含第一場對教士隊就開轟，今年則是延續連兩年在季後賽首戰開轟的紀錄。

SHOHEI OHTANI DESTROYS HIS SECOND HOME RUN #POSTSEASON pic.twitter.com/J9ALjsTXQg — MLB (@MLB) 2025年10月1日