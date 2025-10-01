快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

MLB／大谷季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平首局首打席開轟、6局上又敲出一發兩分砲，生涯首次季後賽單場雙響砲。 美聯社
大谷翔平首局首打席開轟、6局上又敲出一發兩分砲，生涯首次季後賽單場雙響砲。 美聯社

道奇隊打線今天轟不停，大谷翔平首局首打席開轟、6局上又敲出一發兩分砲，生涯首次季後賽單場雙響砲，團隊前6局就敲出5轟，在國聯外卡系列賽首戰以8：0領先紅人隊。

大谷翔平先發第1棒、指定打擊，首局面對先發投手「火球男」格林（Hunter Greene），就將100.4英哩的速球轟到右外野看台上，擊球初速達117.7英哩、飛行距離375英呎，克服例行賽對戰7打數僅1安打的劣勢。

6局下2出局、一壘有人換對上右投菲利普斯（Connor Phillips），大谷翔平又敲出一發擊球初速達113.5英哩、飛行距離454英呎的全壘打，幫助道奇隊拉開到8：0領先。

擔任NHK轉播解說的前田健太對第一支首打席全壘打評價為：「就像火箭一樣飛出去。」而對第二支全壘打則驚嘆說：「感覺那顆球好像根本沒有重力一樣飛了出去。真的太漂亮了……我不自覺地一直盯著看。」

這是大谷翔平生涯季後賽第5轟，第一次單場雙響砲，去年第一次打進季後賽、16戰敲出3轟，包含第一場對教士隊就開轟，今年則是延續連兩年在季後賽首戰開轟的紀錄。

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／首局首打席開轟！大谷翔平117.7哩怪力彈寫驚人紀錄

MLB／大谷翔平55轟「鬆餅塔」圓滿了！日網友：季後賽再蓋一座塔

棒球／林盛恩首二刀賽季1人做兩份工 更佩服大谷翔平

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

相關新聞

MLB／大谷季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

道奇隊打線今天轟不停，大谷翔平首局首打席開轟、6局上又敲出一發兩分砲，生涯首次季後賽單場雙響砲，團隊前6局就敲出5轟，在...

MLB／查普曼讓洋基中「滿壘計」 吉田正尚逆轉安紅襪贏球

大聯盟季後賽今天開打，外卡系列賽就上演紅襪對上洋基的經典好戲，紅襪隊不僅靠吉田正尚關鍵代打逆轉，9局下更讓洋基中了「滿壘...

MLB／史庫柏燃燒7.2局14K對守護者復仇 老虎外卡賽先聽牌

大聯盟季後賽今天開打，老虎隊「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，幫助老虎...

MLB／鈴木誠也開轟助小熊氣走教士 帶兒受訪談美日文化差異

國聯季後賽外卡系列賽開打，小熊隊日籍強打鈴木誠也、捕手凱利（Carson Kelly）背靠背開轟，終場小熊以3：1逆轉氣走教士隊，在3戰2勝制的外卡賽以1：0聽牌。 2局上教士波賈茲（Xande

MLB／「你只需要打一通電話到牛棚」克羅謝熱投117球有神預言

紅襪隊今天只用了2名投手就在季後賽首戰以3：1擊敗洋基隊，王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）先發7.2局、...

MLB／天使教頭下台與健康無關 傳「生化人」普荷斯可能接任

天使隊確定與73歲老教頭華盛頓（Ron Washington）分道揚鑣，華盛頓向《The Athletic》證實此事，並提到球團的決定與他身體健康無關。 華盛頓原本帶領天使隊打出36勝38敗戰績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。