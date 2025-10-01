MLB／「你只需要打一通電話到牛棚」克羅謝熱投117球有神預言

紅襪隊今天只用了2名投手就在季後賽首戰以3：1擊敗洋基隊，王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）先發7.2局、查普曼（Aroldis Chapman）接手1.1局，克羅謝昨天就有神預言，告訴教頭「你明天只需要打一通電話到牛棚」。

克羅謝生涯首次在季後賽先發，就以117球熱投近8局，2局下被沃爾普（Anthony Volpe）敲出陽春砲後，連續解決17人次，才又被沃爾普敲出此戰的第4支安打，但接著三振掉威爾斯（Austin Wells）的全場最後一球來到100.2哩，是他本季最快球速。

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）賽後透露兩人昨日的有趣對話，克羅謝對柯拉說：「明天你只需要打一通電話到牛棚。」柯拉回答：「或許兩通吧。」克羅謝說：「不不不，一通，直接打給查普曼。」

克羅謝今天對此笑說：「我原本只是想耍帥，沒有想到真的會是這個模式。」

對於柯拉願意讓自己挑戰生涯最高用球數，克羅謝也說：「我想要感謝這個決定，感覺他今年對我有很大的信任，我也沒有讓他失望。」這也是大聯盟自2019年後的季後賽單場最高用球數，上一次是國民隊史特拉斯堡（Stephen Strasburg）對紅雀隊投到117球。

柯拉則表示，他的投球品質一直維持得很好，球速都在97、98英哩左右，而且前面幾局都很快解決打者，「所以這給了我們機會去讓他挑戰極限。」

Garrett Crochet tallies 11 strikeouts through 7.2 innings pitched in his first postseason start 👏 pic.twitter.com/5CZuCezqjH — ESPN (@espn) 2025年10月1日