MLB／史庫柏燃燒7.2局14K對守護者復仇 老虎外卡賽先聽牌
大聯盟季後賽今天開打，老虎隊「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，幫助老虎隊甩脫球季尾聲的對戰挫敗情緒，以2：1擊敗守護者隊，距離晉級也僅差1勝。
此戰曾一度暫停，4局上馬丁尼茲（Angel Martinez）將史庫柏的100哩速球打成本壘後方界外球，結果擊碎攝影機鏡頭，玻璃灑落一地，工作人員趕緊清理。
捕手丁格勒（Dillon Dingler）說：「我當下沒反應過來，看到史庫柏的表情才知道。」史庫柏則說：「我還跟馬丁尼茲說『老兄，再打一次試試看啦』。」
不過這已經是守護者隊整場對史庫柏少數的強勁擊球之一，史庫柏先發的7.2局中僅被敲出3支安打，4局下因為艾里亞斯（Gabriel Arias）敲出的內野高彈跳球丟掉1分被追平。
只不過7局上老虎隊就靠格林（Riley Greene）二壘安打、失誤後，麥金斯崔（Zach McKinstry）犧牲觸擊拿下超前分，給予史庫柏勝投資格。
老虎隊最後面對守護者隊的6場輸了5場，才逆轉超車老虎拿下美聯中區冠軍，但今天史庫柏是笑著退場，「我們怎麼打進來的不重要，重點是我們進來了，現在大家都站在同一條起跑線上，而我們已經在三戰兩勝制中拿下第一勝。」
