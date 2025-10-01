快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
老虎隊「虎王」史庫柏先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，率隊搶下聽牌優勢。 美聯社
老虎隊「虎王」史庫柏先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，率隊搶下聽牌優勢。 美聯社

大聯盟季後賽今天開打，老虎隊「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，幫助老虎隊甩脫球季尾聲的對戰挫敗情緒，以2：1擊敗守護者隊，距離晉級也僅差1勝。

此戰曾一度暫停，4局上馬丁尼茲（Angel Martinez）將史庫柏的100哩速球打成本壘後方界外球，結果擊碎攝影機鏡頭，玻璃灑落一地，工作人員趕緊清理。

捕手丁格勒（Dillon Dingler）說：「我當下沒反應過來，看到史庫柏的表情才知道。」史庫柏則說：「我還跟馬丁尼茲說『老兄，再打一次試試看啦』。」

不過這已經是守護者隊整場對史庫柏少數的強勁擊球之一，史庫柏先發的7.2局中僅被敲出3支安打，4局下因為艾里亞斯（Gabriel Arias）敲出的內野高彈跳球丟掉1分被追平。

只不過7局上老虎隊就靠格林（Riley Greene）二壘安打、失誤後，麥金斯崔（Zach McKinstry）犧牲觸擊拿下超前分，給予史庫柏勝投資格。

老虎隊最後面對守護者隊的6場輸了5場，才逆轉超車老虎拿下美聯中區冠軍，但今天史庫柏是笑著退場，「我們怎麼打進來的不重要，重點是我們進來了，現在大家都站在同一條起跑線上，而我們已經在三戰兩勝制中拿下第一勝。」

史庫柏 老虎 馬丁尼茲

MLB／首局首打席開轟！大谷翔平117.7哩怪力彈寫驚人紀錄

道奇隊投打二刀流球星大谷翔平在今年季後賽的首戰，作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席就開轟，締造連續兩年在季後賽首戰開轟...

MLB／查普曼讓洋基中「滿壘計」 吉田正尚逆轉安紅襪贏球

大聯盟季後賽今天開打，外卡系列賽就上演紅襪對上洋基的經典好戲，紅襪隊不僅靠吉田正尚關鍵代打逆轉，9局下更讓洋基中了「滿壘...

MLB／史庫柏燃燒7.2局14K對守護者復仇 老虎外卡賽先聽牌

大聯盟季後賽今天開打，老虎隊「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，幫助老虎...

MLB／鈴木誠也開轟助小熊氣走教士 帶兒受訪談美日文化差異

國聯季後賽外卡系列賽開打，小熊隊日籍強打鈴木誠也、捕手凱利（Carson Kelly）背靠背開轟，終場小熊以3：1逆轉氣走教士隊，在3戰2勝制的外卡賽以1：0聽牌。 2局上教士波賈茲（Xande

MLB／道奇牛棚頻炸裂誰來救？美媒點名佐佐木朗希將成關鍵武器

洛杉磯道奇明天將在主場展開美聯外卡系列賽，面對每一輪可能的勁敵，陣中被點名最可能成為「X因子」的關鍵武器，就是今年才從日職轉戰大聯盟的23歲投手佐佐木朗希。 帶著巨大期望值加入道奇的佐佐木朗希，

MLB／小熊柏伊德季後賽打頭陣感動落淚 教士G3派達比修有

小熊隊即將與教士隊展開季後賽外卡系列賽，首戰推出左投柏伊德（Matthew Boyd）先發，教士則推出皮維塔（Nick Pivetta）。 小熊首戰將推出柏伊德，後2戰先發尚未公布；教士首戰派皮

