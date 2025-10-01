MLB／首局首打席開轟！大谷翔平117.7哩怪力彈寫驚人紀錄

道奇隊投打二刀流球星大谷翔平在今年季後賽的首戰，作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席就開轟，締造連續兩年在季後賽首戰開轟的紀錄，擊球初速117.7英哩的怪力轟更寫下一項新紀錄。

道奇隊在外卡系列賽首戰對上紅人隊，大谷翔平面對先發投手「火球男」格林（Hunter Greene），將一顆100.4英哩的速球轟到右外野看台上，讓道奇主場瞬間沸騰。

這是大谷翔平生涯面對最快球速敲出的全壘打，原紀錄為100.1英哩，而這一轟擊球初速達117.7英哩、飛行距離375英呎，克服例行賽對戰7打數僅1安打的劣勢。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，自2015年Statcast開始紀錄以來，大谷翔平寫下至今面對100哩以上火球的最速擊球初速紀錄，原本是113.7英哩。

大谷翔平去年也在季後賽首戰敲出過3分砲，這是繼2003到2005年的松井秀喜之後，第2位連續兩年在季後賽開轟的日籍選手；加上這一轟也在季後賽累積生涯4轟，日籍球員史上第二，次於松井秀喜的10轟。