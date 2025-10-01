快訊

MLB／首局首打席開轟！大谷翔平117.7哩怪力彈寫驚人紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷外卡系列賽第一戰首局首打席就開轟！ 路透
大谷外卡系列賽第一戰首局首打席就開轟！ 路透

道奇隊投打二刀流球星大谷翔平在今年季後賽的首戰，作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席就開轟，締造連續兩年在季後賽首戰開轟的紀錄，擊球初速117.7英哩的怪力轟更寫下一項新紀錄。

道奇隊在外卡系列賽首戰對上紅人隊，大谷翔平面對先發投手「火球男」格林（Hunter Greene），將一顆100.4英哩的速球轟到右外野看台上，讓道奇主場瞬間沸騰。

這是大谷翔平生涯面對最快球速敲出的全壘打，原紀錄為100.1英哩，而這一轟擊球初速達117.7英哩、飛行距離375英呎，克服例行賽對戰7打數僅1安打的劣勢。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，自2015年Statcast開始紀錄以來，大谷翔平寫下至今面對100哩以上火球的最速擊球初速紀錄，原本是113.7英哩。

大谷翔平去年也在季後賽首戰敲出過3分砲，這是繼2003到2005年的松井秀喜之後，第2位連續兩年在季後賽開轟的日籍選手；加上這一轟也在季後賽累積生涯4轟，日籍球員史上第二，次於松井秀喜的10轟。

大谷翔平 道奇 松井秀喜

相關新聞

道奇隊投打二刀流球星大谷翔平在今年季後賽的首戰，作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席就開轟，締造連續兩年在季後賽首戰開轟...

MLB／查普曼讓洋基中「滿壘計」 吉田正尚逆轉安紅襪贏球

大聯盟季後賽今天開打，外卡系列賽就上演紅襪對上洋基的經典好戲，紅襪隊不僅靠吉田正尚關鍵代打逆轉，9局下更讓洋基中了「滿壘...

MLB／史庫柏燃燒7.2局14K對守護者復仇 老虎外卡賽先聽牌

大聯盟季後賽今天開打，老虎隊「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，幫助老虎...

MLB／鈴木誠也開轟助小熊氣走教士 帶兒受訪談美日文化差異

國聯季後賽外卡系列賽開打，小熊隊日籍強打鈴木誠也、捕手凱利（Carson Kelly）背靠背開轟，終場小熊以3：1逆轉氣走教士隊，在3戰2勝制的外卡賽以1：0聽牌。 2局上教士波賈茲（Xande

MLB／道奇牛棚頻炸裂誰來救？美媒點名佐佐木朗希將成關鍵武器

洛杉磯道奇明天將在主場展開美聯外卡系列賽，面對每一輪可能的勁敵，陣中被點名最可能成為「X因子」的關鍵武器，就是今年才從日職轉戰大聯盟的23歲投手佐佐木朗希。 帶著巨大期望值加入道奇的佐佐木朗希，

MLB／小熊柏伊德季後賽打頭陣感動落淚 教士G3派達比修有

小熊隊即將與教士隊展開季後賽外卡系列賽，首戰推出左投柏伊德（Matthew Boyd）先發，教士則推出皮維塔（Nick Pivetta）。 小熊首戰將推出柏伊德，後2戰先發尚未公布；教士首戰派皮

