MLB／鈴木誠也開轟助小熊氣走教士 帶兒受訪談美日文化差異

國聯季後賽外卡系列賽開打，小熊隊日籍強打鈴木誠也、捕手凱利（Carson Kelly）背靠背開轟，終場小熊以3：1逆轉氣走教士隊，在3戰2勝制的外卡賽以1：0聽牌。

2局上教士波賈茲（Xander Bogaerts）敲出帶有1分打點的二壘安打。不過5局下鈴木誠也將教士強投皮維塔（Nick Pivetta）的94.5英里內角速球送出全壘打牆，追平比數。

下一棒凱利再補上超前陽春砲，第8局霍納（Nico Hoerner）再用高飛犧牲打添下保險分。小熊靠著左投柏伊德（Matthew Boyd）4.1局好投，搭配4名牛棚合力守成，終場以3：1險勝。

BACK-TO-BACK JACKS! CARSON KELLY YOU DOG! pic.twitter.com/SmdJN3LQNn — Chicago Cubs (@Cubs) September 30, 2025

包含例行賽最後4場，鈴木誠也已經連5戰開轟。賽後他帶著大兒子出席記者會，談起關鍵全壘打時笑說：「我帶著要打開突破口的想法站上打擊區，能把想法轉化成全壘打真的很開心。從那刻起，球隊氣勢被帶起來，不只是球員，連球場的氣氛都達到最高潮。我認為這場勝利是球員、球迷在內所有人一起贏下的，我感到非常高興。」

鈴木誠也透露兒子當下有哭出來，談到為何會帶兒子一起出席記者會，鈴木誠也表示：「這正是美國棒球文化很棒的一面。在記者會帶孩子出席的情況，日本幾乎不會出現。我認為這對孩子來說是非常寶貴的經驗，讓孩子懷抱夢想也是身為父母的責任，我覺得這真的是一個很棒的環境。」