聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吉田正尚關鍵代打逆轉洋基。 美聯社
大聯盟季後賽今天開打，外卡系列賽就上演紅襪對上洋基的經典好戲，紅襪隊不僅靠吉田正尚關鍵代打逆轉，9局下更讓洋基中了「滿壘計」，從希望變絕望，以3：1拿下關鍵首勝。

洋基隊在2局下就靠沃爾普（Anthony Volpe）的陽春砲先馳得點，先發投手弗里德（Max Fried）也繳出6.1局6次三振、無失分的表現，看似一切美好。

然而7局上弗里德一退場，紅襪隊就靠保送後索加德（Nick Sogard）的二壘安打進佔得點圈，上場代打的日籍好手吉田正尚把握機會敲出適時安打，一棒敲回2分逆轉比數。

9局上2出局後，史托瑞（Trevor Story）敲安後又盜上二壘，布萊格曼（Alex Bregman）再一支二壘安打，敲回紅襪隊此戰第3分。

紅襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）則是熱投117球，先發7.2局被敲4支安打、僅失1分，被沃爾普敲出全壘打後連續解決16人次，全場11次三振，最後一球更飆到100.2哩的本場最快球速。

查普曼9局下讓洋基中了「滿壘計」一分未得。 美聯社
不過9局下洋基隊反攻希望燃起，8局就登板的終結者查普曼（Aroldis Chapman）續投，結果被高史密特（Paul Goldschmidt）、賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）連續3支安打形成無人出局、滿壘。

然而查普曼接下來先三振史丹頓（Giancarlo Stanton）、讓奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出右外野飛球出局，最後以101.2哩的火球三振掉葛里沙姆（Trent Grisham），讓洋基滿壘無法得分。

MLB／首局首打席開轟！大谷翔平117.7哩怪力彈寫驚人紀錄

道奇隊投打二刀流球星大谷翔平在今年季後賽的首戰，作為先發第1棒、指定打擊，首局首打席就開轟，締造連續兩年在季後賽首戰開轟...

MLB／查普曼讓洋基中「滿壘計」 吉田正尚逆轉安紅襪贏球

大聯盟季後賽今天開打，外卡系列賽就上演紅襪對上洋基的經典好戲，紅襪隊不僅靠吉田正尚關鍵代打逆轉，9局下更讓洋基中了「滿壘...

MLB／史庫柏燃燒7.2局14K對守護者復仇 老虎外卡賽先聽牌

大聯盟季後賽今天開打，老虎隊「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發7.2局、投出14次三振追平隊史紀錄，幫助老虎...

MLB／鈴木誠也開轟助小熊氣走教士 帶兒受訪談美日文化差異

國聯季後賽外卡系列賽開打，小熊隊日籍強打鈴木誠也、捕手凱利（Carson Kelly）背靠背開轟，終場小熊以3：1逆轉氣走教士隊，在3戰2勝制的外卡賽以1：0聽牌。 2局上教士波賈茲（Xande

MLB／道奇牛棚頻炸裂誰來救？美媒點名佐佐木朗希將成關鍵武器

洛杉磯道奇明天將在主場展開美聯外卡系列賽，面對每一輪可能的勁敵，陣中被點名最可能成為「X因子」的關鍵武器，就是今年才從日職轉戰大聯盟的23歲投手佐佐木朗希。 帶著巨大期望值加入道奇的佐佐木朗希，

MLB／小熊柏伊德季後賽打頭陣感動落淚 教士G3派達比修有

小熊隊即將與教士隊展開季後賽外卡系列賽，首戰推出左投柏伊德（Matthew Boyd）先發，教士則推出皮維塔（Nick Pivetta）。 小熊首戰將推出柏伊德，後2戰先發尚未公布；教士首戰派皮

