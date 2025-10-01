MLB／查普曼讓洋基中「滿壘計」 吉田正尚逆轉安紅襪贏球

大聯盟季後賽今天開打，外卡系列賽就上演紅襪對上洋基的經典好戲，紅襪隊不僅靠吉田正尚關鍵代打逆轉，9局下更讓洋基中了「滿壘計」，從希望變絕望，以3：1拿下關鍵首勝。

洋基隊在2局下就靠沃爾普（Anthony Volpe）的陽春砲先馳得點，先發投手弗里德（Max Fried）也繳出6.1局6次三振、無失分的表現，看似一切美好。

然而7局上弗里德一退場，紅襪隊就靠保送後索加德（Nick Sogard）的二壘安打進佔得點圈，上場代打的日籍好手吉田正尚把握機會敲出適時安打，一棒敲回2分逆轉比數。

9局上2出局後，史托瑞（Trevor Story）敲安後又盜上二壘，布萊格曼（Alex Bregman）再一支二壘安打，敲回紅襪隊此戰第3分。

紅襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）則是熱投117球，先發7.2局被敲4支安打、僅失1分，被沃爾普敲出全壘打後連續解決16人次，全場11次三振，最後一球更飆到100.2哩的本場最快球速。

查普曼9局下讓洋基中了「滿壘計」一分未得。 美聯社

不過9局下洋基隊反攻希望燃起，8局就登板的終結者查普曼（Aroldis Chapman）續投，結果被高史密特（Paul Goldschmidt）、賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）連續3支安打形成無人出局、滿壘。

然而查普曼接下來先三振史丹頓（Giancarlo Stanton）、讓奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出右外野飛球出局，最後以101.2哩的火球三振掉葛里沙姆（Trent Grisham），讓洋基滿壘無法得分。