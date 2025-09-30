快訊

MLB／道奇牛棚頻炸裂誰來救？美媒點名佐佐木朗希將成關鍵武器

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希回歸後中繼表現穩定。 美聯社
佐佐木朗希回歸後中繼表現穩定。 美聯社

洛杉磯道奇明天將在主場展開美聯外卡系列賽，面對每一輪可能的勁敵，陣中被點名最可能成為「X因子」的關鍵武器，就是今年才從日職轉戰大聯盟的23歲投手佐佐木朗希。

帶著巨大期望值加入道奇的佐佐木朗希，卻在5月因右肩撞擊症候群進入傷兵名單。在此之前，他先發8場，戰績1勝1敗、防禦率4.72，許多狀況似乎都顯示他仍未準備好站穩大聯盟。

度過養傷調整過程，佐佐木朗希自8月起逐步於小聯盟進行復健投球，並且在台灣時間25日重返大聯盟。回歸後道奇將他安排在牛棚，2次登板僅被敲1安，送出4次三振，球速重新回到160公里以上，展現不錯的壓制力和投球狀態。

道奇在例行賽後段屢次出現牛棚炸裂的狀況，如何強化後援戰力儼然成了季後賽能否走遠的關鍵。知名專欄作家兼「MLB Network」分析師貝杜奇（Tom Verducci）日前在節目中直言：「我認為佐佐木朗希會被賦予重要角色。」

他進一步解釋：「我不是說他會投第9局，但若在比賽高張力、必須壓制對手的時刻交給他，我會感到安心。可能是第7局，或者第6局對上對手核心打線的關鍵時刻。我不認為會讓他從半局途中接手，但他會出現在最吃重的局面裡。」

佐佐木復出後最快球速已飆破100英哩（約160.9公里），速球和招牌指叉展現相當程度的威力。貝杜奇表示：「我會選擇相信他。過去他有時控球不穩，但只要告訴他：『朗希，下一局上場。』他就能應對自如，甚至完全壓制對手。」

