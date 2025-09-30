快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／小熊柏伊德季後賽打頭陣感動落淚 教士G3派達比修有

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊隊柏伊德G1登板。 路透
小熊隊柏伊德G1登板。 路透

小熊隊即將與教士隊展開季後賽外卡系列賽，首戰推出左投柏伊德（Matthew Boyd）先發，教士則推出皮維塔（Nick Pivetta）。

小熊首戰將推出柏伊德，後2戰先發尚未公布；教士首戰派皮維塔、第二戰希斯（Dylan Cease），第3戰則是達比修有。柏伊德14勝8敗，防禦率3.21；皮維塔13勝5敗，防禦率2.87。

教士隊達比修有預計G3先發。 美聯社
教士隊達比修有預計G3先發。 美聯社

教士總教練席爾特（Mike Shildt）解釋輪值安排，「希斯最近投得更穩定，9月防禦率3.12，表現令人滿意。如果系列賽打到第3戰，再讓達比修登板，我們可以讓他多休息幾天。」席爾特補充說，「希斯有強大的球威，我們認為他是第2戰最適合的人選。」

柏伊德今天在記者會受訪時落淚，他表示，「你會開始回想整個職業生涯，這真的很棒，因為有太多不同的原因讓這一刻變特別。最棒的是，你永遠不知道機會什麼時候會出現。」

柏伊德也提到自己的阿公在芝加哥長大，從小就是小熊迷，「我想2016年（小熊奪冠）那天是他人生中最開心的日子。現在我能成為一名小熊，這真的太酷了。」

「這是你從小就會夢想的事。」柏伊德說，「能在瑞格利球場出賽，為小熊這種球團效力，這是我非常珍惜的事，也是無比的榮耀，我非常感激。」

小熊 教士 達比修有

相關新聞

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

大聯盟季後賽明天展開，道奇隊將在外卡系列賽對上紅人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投手出牌，首戰...

MLB／道奇牛棚頻炸裂誰來救？美媒點名佐佐木朗希將成關鍵武器

洛杉磯道奇明天將在主場展開美聯外卡系列賽，面對每一輪可能的勁敵，陣中被點名最可能成為「X因子」的關鍵武器，就是今年才從日職轉戰大聯盟的23歲投手佐佐木朗希。 帶著巨大期望值加入道奇的佐佐木朗希，

MLB／小熊柏伊德季後賽打頭陣感動落淚 教士G3派達比修有

小熊隊即將與教士隊展開季後賽外卡系列賽，首戰推出左投柏伊德（Matthew Boyd）先發，教士則推出皮維塔（Nick Pivetta）。 小熊首戰將推出柏伊德，後2戰先發尚未公布；教士首戰派皮

MLB／柯拉裝弱稱沒人看好紅襪！洋基教頭打臉並稱讚：他是好領袖

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）上周表示，「如果有人說我們本來就是一支季後賽球隊，那都是廢話，沒有人覺得我們能打進10月。」對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時反駁柯拉的說法

MLB／大谷翔平55轟「鬆餅塔」圓滿了！日網友：季後賽再蓋一座塔

道奇球星大谷翔平日前在對水手的比賽中，轟出本季第55號全壘打，一舉刷新個人單季新高，也為今年例行賽畫下完美句點。大谷的廣告合作夥伴日清製粉Welna同步以特製「鬆餅塔（SHO-TOWER）」企劃送上祝

MLB／過去3場季後賽防禦率11.57 洋基弗里德：經驗成為優勢

洋基隊即將在季後賽外卡系列賽與世仇紅襪隊上演「基襪大戰」，洋基王牌投手弗里德（Max Fried）預測，氣氛會非常瘋狂。 弗里德以8年2.18億美元降臨洋基，儘管賽季中曾低潮，但最後7場先發防禦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。