MLB／小熊柏伊德季後賽打頭陣感動落淚 教士G3派達比修有

小熊隊即將與教士隊展開季後賽外卡系列賽，首戰推出左投柏伊德（Matthew Boyd）先發，教士則推出皮維塔（Nick Pivetta）。

小熊首戰將推出柏伊德，後2戰先發尚未公布；教士首戰派皮維塔、第二戰希斯（Dylan Cease），第3戰則是達比修有。柏伊德14勝8敗，防禦率3.21；皮維塔13勝5敗，防禦率2.87。

教士隊達比修有預計G3先發。 美聯社

教士總教練席爾特（Mike Shildt）解釋輪值安排，「希斯最近投得更穩定，9月防禦率3.12，表現令人滿意。如果系列賽打到第3戰，再讓達比修登板，我們可以讓他多休息幾天。」席爾特補充說，「希斯有強大的球威，我們認為他是第2戰最適合的人選。」

柏伊德今天在記者會受訪時落淚，他表示，「你會開始回想整個職業生涯，這真的很棒，因為有太多不同的原因讓這一刻變特別。最棒的是，你永遠不知道機會什麼時候會出現。」

柏伊德也提到自己的阿公在芝加哥長大，從小就是小熊迷，「我想2016年（小熊奪冠）那天是他人生中最開心的日子。現在我能成為一名小熊，這真的太酷了。」

「這是你從小就會夢想的事。」柏伊德說，「能在瑞格利球場出賽，為小熊這種球團效力，這是我非常珍惜的事，也是無比的榮耀，我非常感激。」