MLB／柯拉裝弱稱沒人看好紅襪！洋基教頭打臉並稱讚：他是好領袖

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）上周表示，「如果有人說我們本來就是一支季後賽球隊，那都是廢話，沒有人覺得我們能打進10月。」對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時反駁柯拉的說法。

「我想很多人早就看出來了。」布恩今天受訪時表示，「和柯拉說的不一樣，他在那邊扮演『小火車也能行』的角色（弱者逆襲）。我覺得很多人早就知道，今年的紅襪會衝上來。」

據大聯盟官網開季的報導，59名專家預測分區戰績，紅襪是美聯東區最被看好的球隊。數據網站FanGraphs也預測紅襪奪下美東冠軍、美聯頭號種子、美聯冠軍。

柯拉坦言上周的說法有點情緒化，他修正自己的說法，意思是交易狄佛斯（Rafael Devers）後，外界開始對紅襪失去信心。

布恩評價紅襪下半季變成非常強的球隊，是聯盟最強球隊之一，而柯拉生涯季後賽執教戰績17勝8敗，布恩稱讚柯拉，「我覺得他是一位很好的領袖，球隊某種程度上體現他的風格，他非常擅長建立並塑造球隊文化。」