MLB／大谷翔平55轟「鬆餅塔」圓滿了！日網友：季後賽再蓋一座塔

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平55轟「鬆餅塔」！圖截自日清活動官網 路透社
大谷翔平55轟「鬆餅塔」！圖截自日清活動官網 路透社

道奇球星大谷翔平日前在對水手的比賽中，轟出本季第55號全壘打，一舉刷新個人單季新高，也為今年例行賽畫下完美句點。大谷的廣告合作夥伴日清製粉Welna同步以特製「鬆餅塔（SHO-TOWER）」企劃送上祝賀，也為整季活動劃下盛大圓滿的結尾。

日清製粉Wellna在本季持續推出「SHO-TOWER」活動，隨著大谷每轟一發全壘打，就在社群媒體上堆疊一層鬆餅。這項趣味設計不僅讓塔型結構隨全壘打數字逐步增高，也因每次不同的配料與創意裝飾，成為球迷熱烈討論的話題。

隨著大谷突破個人生涯新高，最終的第55層「鬆餅塔」不再是甜點，而是鋪上雞蛋、蔬菜與肉類的特別組合，象徵一季的圓滿。

日清製粉Welna同步以特製「鬆餅塔（SHO-TOWER）」企劃為大谷送上祝賀。圖截自日清活動官網
日清製粉Welna同步以特製「鬆餅塔（SHO-TOWER）」企劃為大谷送上祝賀。圖截自日清活動官網

網友們紛紛留言：「最後放的是什麼呢？」、「希望明年也能繼續辦」、「真的很有趣，辛苦了」、「這會是結束嗎？還是季後賽會有新的版本？」、「進入季後賽後，會不會再重新開始一座新塔？」

大谷翔平的55轟不僅刷新個人紀錄，也替「SHO-TOWER」企劃堆疊出最壯觀的一幕。接下來，球迷也期盼他的強大火力能延續到季後賽，為道奇爭取連霸增添更多優勢。

