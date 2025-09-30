聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平55轟「鬆餅塔」圓滿了！日網友：季後賽再蓋一座塔
道奇球星大谷翔平日前在對水手的比賽中，轟出本季第55號全壘打，一舉刷新個人單季新高，也為今年例行賽畫下完美句點。大谷的廣告合作夥伴日清製粉Welna同步以特製「鬆餅塔（SHO-TOWER）」企劃送上祝賀，也為整季活動劃下盛大圓滿的結尾。
日清製粉Wellna在本季持續推出「SHO-TOWER」活動，隨著大谷每轟一發全壘打，就在社群媒體上堆疊一層鬆餅。這項趣味設計不僅讓塔型結構隨全壘打數字逐步增高，也因每次不同的配料與創意裝飾，成為球迷熱烈討論的話題。
隨著大谷突破個人生涯新高，最終的第55層「鬆餅塔」不再是甜點，而是鋪上雞蛋、蔬菜與肉類的特別組合，象徵一季的圓滿。
網友們紛紛留言：「最後放的是什麼呢？」、「希望明年也能繼續辦」、「真的很有趣，辛苦了」、「這會是結束嗎？還是季後賽會有新的版本？」、「進入季後賽後，會不會再重新開始一座新塔？」
大谷翔平的55轟不僅刷新個人紀錄，也替「SHO-TOWER」企劃堆疊出最壯觀的一幕。接下來，球迷也期盼他的強大火力能延續到季後賽，為道奇爭取連霸增添更多優勢。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言