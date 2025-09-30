MLB／過去3場季後賽防禦率11.57 洋基弗里德：經驗成為優勢

洋基隊即將在季後賽外卡系列賽與世仇紅襪隊上演「基襪大戰」，洋基王牌投手弗里德（Max Fried）預測，氣氛會非常瘋狂。

弗里德以8年2.18億美元降臨洋基，儘管賽季中曾低潮，但最後7場先發防禦率1.55。最終先發32場、19勝、投球局數195.1局和189次三振都創生涯最佳，防禦率僅2.86。

洋基首戰將推出弗里德對上紅襪王牌克羅謝（Garrett Crochet），克羅謝本季表現更出色，出賽32場，18勝5敗，防禦率2.59。

弗里德過去3次季後賽先發，總共只投9.1局失掉12分，防禦率高達11.57。他今天受訪時表示，「任何經驗都可以成為你的優勢，重點是如何從中學習並向前進。我會靠著那些經驗，但這是一場新的比賽、新的賽季、新的狀況。」

「沒有人能保證我還會有下一場先發。」弗里德說，「從現在開始，每一場都有可能是最後一場，我會用盡全力。」

根據ESPN網站資料顯示，基襪大戰首戰最低票價達91美元（2772新台幣）；西岸的道奇隊與紅人隊41美元。弗里德也說，「我從未在洋基球場投過季後賽，我預期現場氣氛會非常瘋狂、非常震撼。」