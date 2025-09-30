快訊

MLB／對決守護者腎上腺素會爆發！老虎塞揚王牌均速飆破表

聯合新聞網／ 綜合外電報導
老虎塞揚級王牌史庫柏扛外卡首戰先發重任。 路透社
美聯外卡戰將於明天點燃戰火，上演大逆息奪下中區冠軍守護者將在主場迎戰老虎，派出本季拿下12勝的先發投手威廉斯（Gavin Williams），對決老虎塞揚級王牌史庫柏（Tarik Skubal）。

值得一提的是，史庫柏上一場先發正好面對守護者，當時投6局失3分（1分自責）吞下敗投。那場比賽，他前5局表現完美無失分，但第6局卻因各種狀況連環出錯，單局一口氣丟掉3分導致球隊遭到逆轉。

老虎總教練辛奇（AJ Hinch）今天受訪時表示，史庫柏已經將那場意外拋諸腦後。他強調：「我不認為史庫柏會受到太大影響，他只需要控制打季後賽首戰的腎上腺素。我們去年就有過類似經驗，他正是靠著能量情緒爆發，投出一場不可思議的比賽。」

雖然那一場先發隊守護者落敗，但史庫柏的速球均速達到99英哩（約159.3公里），遠高於本季平均的97.6英哩，寫下本季最佳水準。對此他表示：「速球均速提升了1.5英哩，數據會替我說話，而不是我嘴上說『我很好』，我更願意用表現來證明。」

這將是守護者與老虎連續第3週交手。前面對戰守護者先是演出橫掃，之後碰頭又連拿兩勝，取得5勝1敗的優勢。

史庫柏本季31場先發，繳出13勝6敗、防禦率2.21的亮眼成績，投195.1局送出241次三振，每局被上壘率僅0.89；威廉斯則是31場先發，戰績12勝5敗、防禦率3.06，累積167.2局投球、173次三振，每局被上壘率為1.27。

