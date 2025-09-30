MLB／直球均速破160公里 紅人王牌談對決大谷：我也是大聯盟投手

大聯盟季後賽外卡系列賽明天開打，國聯西區霸主道奇隊將迎戰外卡第3的紅人隊。紅人預計推出王牌火球男格林（Hunter Greene）先發，他也談到對付道奇主砲大谷翔平的心態。

格林本季先發19場，107.2局飆出132次三振，防禦率2.76，每局被上壘率0.93，直球均速高達99.5英里（約160.1公里）。本季大谷翔平對上格林，7打數1安打，打擊率0.143，有3次三振和1次保送，沒有打點。

談到季後賽的投球策略時，格林表示，「我認為關鍵是更加發揮自己的優勢，知道自己是什麼類型的投手，並完全相信自己。」

格林對大谷表達尊敬，但也充滿自信，「他的天賦確實沒話說，但我同樣是一名大聯盟投手。相信自己才是最重要的，我會專注每一球，盡力投出自己最好的表現，這就是我能做的一切。」

首戰紅人預計推出王牌火球男格林對決道奇隊史奈爾（Blake Snell），第二戰則是里特爾（Zack Littell）對上山本由伸，如果有第三戰，將是艾伯特（Andrew Abbott）對決大谷翔平。