聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平年年創特殊紀錄，吸引全世界球迷的關注。 路透社
美國職棒大聯盟（MLB）29日（台灣時間30日）宣布，2025年賽季進場總觀眾人數達到7140萬9421人，寫下連續3年成長的佳績。

這是聯盟自2005年至2007年以來，首度出現連3年觀眾數年年增加；同時也是2015年至2017年以來，首次連續3年突破7000萬人次大關。

其中，洛杉磯道奇本季觀眾人數達到401萬2470人，隊史首次突破400萬里程碑，成為繼2008年洋基與大都會之後，MLB再次有球隊突破400萬人次。聖地牙哥教士也不遑多讓，本季以343萬7201人創下隊史新高，同時連續3年刷新紀錄。

在收視率方面，日本NHK公布的例行賽平均觀看人數達265萬人，較去年成長超過20%，創下歷來最佳紀錄，自2021年以來連續5年上漲。而在美國境內的FOX與ESPN轉播數據同樣成長，顯示棒球熱度持續升溫。

數據上，本季同樣留下多項歷史紀錄：共有4名球員敲出至少50轟，追平史上單季最多紀錄，西雅圖水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）更轟出60發全壘打，刷新捕手單季最多紀錄。此外，本季還有7名球員達成「30轟30盜」的里程碑，創下大聯盟單季新高。

道奇隊史首度單季進場人數達400萬。 美聯社
大聯盟觀眾人數的逐年成長，和日籍巨星大谷翔平的宇宙級表現可謂息息相關。本季大谷再度成為焦點，寫下大聯盟史上首見的「50轟50奪三振」紀錄，被媒體讚譽為「另一種50-50」成就，過去僅有貝比魯斯（Babe Ruth）在1921年曾完成59轟與3次三振，顯現大谷「二刀流」的獨一無二。

另一方面，大谷翔平成為史上第6位連兩年50轟的球員，隨後「法官」賈吉（Aaron Judge）也加入這個行列。大谷翔平加盟道奇前兩季一共出現109轟，追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）效力德州遊騎兵時的紀錄，僅次於1920和1921年轉戰洋基的貝比魯斯，他在兩年間一共打出113支全壘打。

MLB／大谷效應持續！大聯盟本季進場觀眾又破7000萬 連3年成長

