快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

MLB／「大谷殺手」牛棚備戰！紅人教頭幽默回應如何解決大谷

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人「大谷翔平殺手」羅多洛。 路透
紅人「大谷翔平殺手」羅多洛。 路透

國聯外卡第3名的紅人隊將在外卡系列賽對決道奇隊，紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）提到「大谷翔平殺手」羅多洛（Nick Lodolo）將擔任牛棚投手，並回應如何對付大谷。

羅多洛本季出賽29場，其中28場是先發，不過這次外卡系列賽將從牛棚出發。他曾經在7月29日對道奇時，連續3打席三振大谷，被日媒封為「大谷殺手」。

首戰紅人預計推出王牌火球男格林（Hunter Greene）對決道奇隊史奈爾（Blake Snell），第二戰則是里特爾（Zack Littell）對上山本由伸，如果有第三戰，將是艾伯特（Andrew Abbott）對決大谷翔平。

紅人總教練法蘭柯納。 美聯社
紅人總教練法蘭柯納。 美聯社

大谷本季對紅人25打數3安打，打擊率0.120，沒敲出全壘打，只有3分打點。當被問到季後賽如何繼續封鎖大谷，法蘭柯納笑回，「這不能說啊，不然你們會跟他說吧！」引發現場媒體笑聲。

法蘭柯納接著補充說：「最重要的是別讓他把手臂完全伸展開，只要投出一顆失投球，他就能把球轟到非常遠的地方。」

除了打擊火力，大谷的速度同樣不能輕視，法蘭柯納稱讚大谷，「不只能用打擊取勝，還能靠跑壘與投球影響比賽，真的是頂尖球員，是能代表這個世代的選手。」

紅人 道奇 大谷翔平

相關新聞

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

大聯盟季後賽明天展開，道奇隊將在外卡系列賽對上紅人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投手出牌，首戰...

MLB／對決守護者腎上腺素會爆發！老虎塞揚王牌均速飆破表

美聯外卡戰將於明天點燃戰火，上演大逆息奪下中區冠軍守護者將在主場迎戰老虎，派出本季拿下12勝的先發投手威廉斯（Gavin Williams），對決老虎塞揚級王牌史庫柏（Tarik Skubal）。

MLB／直球均速破160公里 紅人王牌談對決大谷：我也是大聯盟投手

大聯盟季後賽外卡系列賽明天開打，國聯西區霸主道奇隊將迎戰外卡第3的紅人隊。紅人預計推出王牌火球男格林（Hunter Greene）先發，他也談到對付道奇主砲大谷翔平的心態。 格林本季先發19場，

MLB／大谷效應持續！大聯盟本季進場觀眾又破7000萬 連3年成長

美國職棒大聯盟（MLB）29日（台灣時間30日）宣布，2025年賽季進場總觀眾人數達到7140萬9421人，寫下連續3年成長的佳績。 這是聯盟自2005年至2007年以來，首度出現連3年觀眾數年

MLB／「大谷殺手」牛棚備戰！紅人教頭幽默回應如何解決大谷

國聯外卡第3名的紅人隊將在外卡系列賽對決道奇隊，紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）提到「大谷翔平殺手」羅多洛（Nick Lodolo）將擔任牛棚投手，並回應如何對付大谷。 羅多洛

MLB／1天3隊教頭下台…梅爾文帶巨人2年打不進季後賽交出兵符

大聯盟例行賽昨天落幕，今天已有3隊宣布總教練下台，巨人隊梅爾文（Bob Melvin）、雙城隊巴德利（Rocco Bal...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。