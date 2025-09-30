MLB／「大谷殺手」牛棚備戰！紅人教頭幽默回應如何解決大谷

國聯外卡第3名的紅人隊將在外卡系列賽對決道奇隊，紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）提到「大谷翔平殺手」羅多洛（Nick Lodolo）將擔任牛棚投手，並回應如何對付大谷。

羅多洛本季出賽29場，其中28場是先發，不過這次外卡系列賽將從牛棚出發。他曾經在7月29日對道奇時，連續3打席三振大谷，被日媒封為「大谷殺手」。

首戰紅人預計推出王牌火球男格林（Hunter Greene）對決道奇隊史奈爾（Blake Snell），第二戰則是里特爾（Zack Littell）對上山本由伸，如果有第三戰，將是艾伯特（Andrew Abbott）對決大谷翔平。

紅人總教練法蘭柯納。 美聯社

大谷本季對紅人25打數3安打，打擊率0.120，沒敲出全壘打，只有3分打點。當被問到季後賽如何繼續封鎖大谷，法蘭柯納笑回，「這不能說啊，不然你們會跟他說吧！」引發現場媒體笑聲。

法蘭柯納接著補充說：「最重要的是別讓他把手臂完全伸展開，只要投出一顆失投球，他就能把球轟到非常遠的地方。」

除了打擊火力，大谷的速度同樣不能輕視，法蘭柯納稱讚大谷，「不只能用打擊取勝，還能靠跑壘與投球影響比賽，真的是頂尖球員，是能代表這個世代的選手。」