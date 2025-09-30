MLB／1天3隊教頭下台…梅爾文帶巨人2年打不進季後賽交出兵符

大聯盟例行賽昨天落幕，今天已有3隊宣布總教練下台，巨人隊梅爾文（Bob Melvin）、雙城隊巴德利（Rocco Baldelli）、遊騎兵隊波奇（Bruce Bochy）丟掉飯碗。

梅爾文手握3座年度最佳教頭，今年7月剛獲巨人球團執行合約中的2026年選擇權，但隨著帶隊兩年都未獲季後賽門票，巨人決定換個人試試看。

巨人球團棒球部門總裁波西（Buster Posey）表示，「球季結果不如預期，這從來不是一個人的錯，也不是單一團隊的錯，但你不能坐著什麼事都不做，只是說『我們明年會再回來，繼續做一樣的事情』，這是我們做出這項決定的原因。」

梅爾文本身是舊金山人，選手時期也曾效力巨人3季，回到家鄉球隊執教對他意義重大，波西也說從自己以前還是選手時，就對他充滿景仰，解僱總教練並非自己樂意去做的事，「他在乎球隊、在乎選手，他希望看到巨人成功。」但他也強調，「我們必須回到季後賽，這是我們球迷應得的，也是這座城市應得的。」

波西將展開自己作為球隊掌舵者任期內的第一次尋覓教頭任務，他說心中已經有些人選，但先保密。

值得注意的是，波西選手時期長期在波奇麾下效力，而波奇也在今天丟掉工作，外界當然好奇波西是否有意和波奇再續前緣，波西對此回應：「我還沒聽說這件事，現在無法發表意見。」