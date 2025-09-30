快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／1天3隊教頭下台…梅爾文帶巨人2年打不進季後賽交出兵符

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
巨人隊教頭梅爾文丟掉飯碗。 美聯社
巨人隊教頭梅爾文丟掉飯碗。 美聯社

大聯盟例行賽昨天落幕，今天已有3隊宣布總教練下台，巨人隊梅爾文（Bob Melvin）、雙城隊巴德利（Rocco Baldelli）、遊騎兵隊波奇（Bruce Bochy）丟掉飯碗。

梅爾文手握3座年度最佳教頭，今年7月剛獲巨人球團執行合約中的2026年選擇權，但隨著帶隊兩年都未獲季後賽門票，巨人決定換個人試試看。

巨人球團棒球部門總裁波西（Buster Posey）表示，「球季結果不如預期，這從來不是一個人的錯，也不是單一團隊的錯，但你不能坐著什麼事都不做，只是說『我們明年會再回來，繼續做一樣的事情』，這是我們做出這項決定的原因。」

梅爾文本身是舊金山人，選手時期也曾效力巨人3季，回到家鄉球隊執教對他意義重大，波西也說從自己以前還是選手時，就對他充滿景仰，解僱總教練並非自己樂意去做的事，「他在乎球隊、在乎選手，他希望看到巨人成功。」但他也強調，「我們必須回到季後賽，這是我們球迷應得的，也是這座城市應得的。」

波西將展開自己作為球隊掌舵者任期內的第一次尋覓教頭任務，他說心中已經有些人選，但先保密。

值得注意的是，波西選手時期長期在波奇麾下效力，而波奇也在今天丟掉工作，外界當然好奇波西是否有意和波奇再續前緣，波西對此回應：「我還沒聽說這件事，現在無法發表意見。」

巨人 雙城 Buster Posey

延伸閱讀

MLB／讚鄧愷威前4局投得好 巨人教頭：第5局找不到好球帶

MLB／鄧愷威聖路易初登板拚第3勝 紅雀推出三冠王葛雷應戰

MLB／鄧愷威飆8K稱壘上有人更自在 隨隊記者：巨人球迷會愛

MLB／鄧愷威壘上有人展現K功！巨人教頭形容有「橡膠手臂」

相關新聞

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

大聯盟季後賽明天展開，道奇隊將在外卡系列賽對上紅人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投手出牌，首戰...

MLB／道奇預計帶佐佐木朗希打季後賽 羅伯茲說「相信他」

佐佐木朗希今年因傷消失許久，趕在球季尾聲回到大聯盟以後援角色出賽2場，是否會被道奇隊帶進季後賽名單？總教練羅伯茲（Dav...

MLB／1天3隊教頭下台…梅爾文帶巨人2年打不進季後賽交出兵符

大聯盟例行賽昨天落幕，今天已有3隊宣布總教練下台，巨人隊梅爾文（Bob Melvin）、雙城隊巴德利（Rocco Bal...

MLB／鄧愷威兩季累積46K 排名台灣投手第5多緊追曹錦輝

效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，在本季大聯盟最終戰未能登板，最終以8場出賽包含7場先發的成績作收。 鄧愷威本季戰績2勝4敗，防禦率6.37，共投29.2局，失24分（21責失），送出39次三振，

MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

大聯盟例行賽今天落幕，各項投、打排名也出爐，道奇隊巨星大谷翔平本季55轟排名第3，在國聯只輸費城人隊史瓦柏（Kyle S...

MLB／大谷翔平單季55轟 破個人紀錄

美國職棒大聯盟昨天進行例行賽最終日，季後賽對戰組合底定，紅人隊收下最後一張門票，守護者、藍鳥隊分別稱霸美聯中區、東區，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。