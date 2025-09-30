快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇預計帶佐佐木朗希打季後賽 羅伯茲說「相信他」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

佐佐木朗希今年因傷消失許久，趕在球季尾聲回到大聯盟以後援角色出賽2場，是否會被道奇隊帶進季後賽名單？總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，球隊尚未做出最後決定，但預期會把他放進名單裡，「他現在的投球狀態，以及他過去投過的大比賽，我認為這部分是我可以信賴的。」

佐佐木朗希季初以先發投手之姿出賽8場，取得1勝1敗、防禦率4.72，表現不如預期，5月10日就因右肩不適進入傷兵名單，長期缺陣賽場，直到8月中旬開始在小聯盟投復健賽，9月底回到大聯盟後援出賽2場，都是1局無失分、送出2K。

道奇將在明天展開與紅人隊的3戰2勝制外卡系列賽，朗希有望助陣本季成為罩門的牛棚戰力。羅伯茲表示，從朗希近幾場在大聯盟及3A的表現看來，已經和先前有所不同，雖然還不確定朗希的角色會是什麼，球隊也還沒做出最後決定，但預期會將他帶進季後賽。

佐佐木朗希 大聯盟 道奇 羅伯茲

延伸閱讀

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

MLB／加入道奇前兩年炸裂109轟 大谷翔平紀錄僅次貝比魯斯

MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王

MLB／佐佐木朗希生涯首次「中1日」道奇教頭：控球恢復日職時期水準

相關新聞

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

大聯盟季後賽明天展開，道奇隊將在外卡系列賽對上紅人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投手出牌，首戰...

MLB／道奇預計帶佐佐木朗希打季後賽 羅伯茲說「相信他」

佐佐木朗希今年因傷消失許久，趕在球季尾聲回到大聯盟以後援角色出賽2場，是否會被道奇隊帶進季後賽名單？總教練羅伯茲（Dav...

MLB／1天3隊教頭下台…梅爾文帶巨人2年打不進季後賽交出兵符

大聯盟例行賽昨天落幕，今天已有3隊宣布總教練下台，巨人隊梅爾文（Bob Melvin）、雙城隊巴德利（Rocco Bal...

MLB／鄧愷威兩季累積46K 排名台灣投手第5多緊追曹錦輝

效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，在本季大聯盟最終戰未能登板，最終以8場出賽包含7場先發的成績作收。 鄧愷威本季戰績2勝4敗，防禦率6.37，共投29.2局，失24分（21責失），送出39次三振，

MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

大聯盟例行賽今天落幕，各項投、打排名也出爐，道奇隊巨星大谷翔平本季55轟排名第3，在國聯只輸費城人隊史瓦柏（Kyle S...

MLB／大谷翔平單季55轟 破個人紀錄

美國職棒大聯盟昨天進行例行賽最終日，季後賽對戰組合底定，紅人隊收下最後一張門票，守護者、藍鳥隊分別稱霸美聯中區、東區，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。