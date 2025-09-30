聽新聞
MLB／道奇預計帶佐佐木朗希打季後賽 羅伯茲說「相信他」
佐佐木朗希今年因傷消失許久，趕在球季尾聲回到大聯盟以後援角色出賽2場，是否會被道奇隊帶進季後賽名單？總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，球隊尚未做出最後決定，但預期會把他放進名單裡，「他現在的投球狀態，以及他過去投過的大比賽，我認為這部分是我可以信賴的。」
佐佐木朗希季初以先發投手之姿出賽8場，取得1勝1敗、防禦率4.72，表現不如預期，5月10日就因右肩不適進入傷兵名單，長期缺陣賽場，直到8月中旬開始在小聯盟投復健賽，9月底回到大聯盟後援出賽2場，都是1局無失分、送出2K。
道奇將在明天展開與紅人隊的3戰2勝制外卡系列賽，朗希有望助陣本季成為罩門的牛棚戰力。羅伯茲表示，從朗希近幾場在大聯盟及3A的表現看來，已經和先前有所不同，雖然還不確定朗希的角色會是什麼，球隊也還沒做出最後決定，但預期會將他帶進季後賽。
