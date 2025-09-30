聽新聞
MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因
大聯盟季後賽明天展開，道奇隊將在外卡系列賽對上紅人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投手出牌，首戰交付史奈爾（Blake Snell）、次戰山本由伸，若有第三場則預計由大谷翔平負責。
道奇與紅人系列賽首戰將由史奈爾對壘格林（Hunter Greene），當被問到是否想過讓大谷打頭陣時，羅伯茲表示，「確實有考慮過，但優先思考的是史奈爾和山本都有充足的休息天數，還不確定有沒有第3戰，但第3戰之後會有休兵日，這是根據整體狀況做出的決定。」
若有第3戰，大谷將扛起一戰定生死的戰役，若道奇直落二晉級，大谷將負責周日開打的分區系列賽第1場，重點是這兩場比賽的隔天都是休兵日，這樣的安排將讓大谷在先發投球後的隔天可以獲得喘息。
克蕭（Clayton Kershaw）由於昨天剛投完例行賽最終戰，在外卡系列賽並無先發任務，不會被帶進名單，羅伯茲也證實，若球隊可以晉級，將會在分區系列賽補進克蕭。
