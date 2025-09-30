快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史奈爾(左)、大谷翔平(右)。 美聯社
史奈爾(左)、大谷翔平(右)。 美聯社

大聯盟季後賽明天展開，道奇隊將在外卡系列賽對上紅人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投手出牌，首戰交付史奈爾（Blake Snell）、次戰山本由伸，若有第三場則預計由大谷翔平負責。

道奇與紅人系列賽首戰將由史奈爾對壘格林（Hunter Greene），當被問到是否想過讓大谷打頭陣時，羅伯茲表示，「確實有考慮過，但優先思考的是史奈爾和山本都有充足的休息天數，還不確定有沒有第3戰，但第3戰之後會有休兵日，這是根據整體狀況做出的決定。」

若有第3戰，大谷將扛起一戰定生死的戰役，若道奇直落二晉級，大谷將負責周日開打的分區系列賽第1場，重點是這兩場比賽的隔天都是休兵日，這樣的安排將讓大谷在先發投球後的隔天可以獲得喘息。

克蕭（Clayton Kershaw）由於昨天剛投完例行賽最終戰，在外卡系列賽並無先發任務，不會被帶進名單，羅伯茲也證實，若球隊可以晉級，將會在分區系列賽補進克蕭。

道奇 史奈爾 羅伯茲 大谷翔平 山本由伸

延伸閱讀

桃園盃青棒／陳冠榮後援穩守率大理闖4強 偶像山本由伸

MLB／加入道奇前兩年炸裂109轟 大谷翔平紀錄僅次貝比魯斯

MLB／「若隊友更多火力支援可拿20勝」！球評盛讚山本由伸宰制表現

MLB／克蕭看好史肯斯奪塞揚獎 但認為山本由伸「沒有輸」

相關新聞

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

大聯盟季後賽明天展開，道奇隊將在外卡系列賽對上紅人隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投手出牌，首戰...

MLB／季後賽10月1日開打！道奇外卡對決紅人 拚連霸須13勝

美國職棒大聯盟季後賽十二強出爐，台灣時間明起展開外卡系列賽，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，必須多打一輪，想要完成世界大賽...

MLB／鄧愷威兩季累積46K 排名台灣投手第5多緊追曹錦輝

效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，在本季大聯盟最終戰未能登板，最終以8場出賽包含7場先發的成績作收。 鄧愷威本季戰績2勝4敗，防禦率6.37，共投29.2局，失24分（21責失），送出39次三振，

MLB／大谷翔平單季55轟 破個人紀錄

美國職棒大聯盟昨天進行例行賽最終日，季後賽對戰組合底定，紅人隊收下最後一張門票，守護者、藍鳥隊分別稱霸美聯中區、東區，將...

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

道奇隊日籍球星大谷翔平在2025年例行賽最終戰將個人數據再推向新高，今天面對水手隊在第7局敲出陽春砲，以55轟打破個人單...

MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

大聯盟例行賽今天落幕，各項投、打排名也出爐，道奇隊巨星大谷翔平本季55轟排名第3，在國聯只輸費城人隊史瓦柏（Kyle S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。