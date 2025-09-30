聽新聞
MLB／季後賽10月1日開打！道奇外卡對決紅人 拚連霸須13勝

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導

美國職棒大聯盟季後賽十二強出爐，台灣時間明起展開外卡系列賽，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，必須多打一輪，想要完成世界大賽二連霸，要搶下十三勝才能如願。

季後賽從二○二二年起增設三戰二勝制外卡系列賽，遊騎兵隊前年以美聯第五種子連過四關，成為史上第一支季後賽十三勝奪下世界大賽冠軍的球隊；道奇去年在分區系列賽、國聯冠軍戰、世界大賽連續扳倒教士、大都會、洋基隊，拿到十一勝抱回隊史第八冠，今年多打外卡系列賽，必須多贏兩場，爭王難度當然提高。

國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列賽以逸待勞，十月五日才會出賽；道奇明天在洛杉磯主場迎戰國聯第六種子紅人隊，若能順利闖過分區系列賽，下個對手就是費城人。

外卡系列賽四個對戰組合明天全部登場，分別是守護者對老虎、小熊對教士、洋基對紅襪、紅人對道奇，今年世界大賽如果打滿七場，球迷要等到十一月二日才會看到冠軍隊出爐。

大都會隊本季戰績和紅人相同，但因對戰六場吞下四敗，因此在國聯外卡排名第四，例行賽最後一天遭淘汰；大都會團隊薪資超過三億四千萬美元在大聯盟排名第二，卻搶不到季後賽門票，紐約郵報形容這是「史上最昂貴的失敗」，球迷會永遠記得這件事。

大都會看板球星索托本季完成全壘打、盜壘「雙卅」紀錄，帶著四十三轟和卅八盜（國聯盜壘王）提早收工，他說：「任何時候未進季後賽或贏得冠軍就是失敗」。

