MLB／大谷翔平單季55轟 破個人紀錄

美國職棒大聯盟昨天進行例行賽最終日，季後賽對戰組合底定，紅人隊收下最後一張門票，守護者、藍鳥隊分別稱霸美聯中區、東區，將老虎、洋基隊踢落外卡。道奇隊日籍球星大谷翔平也有收穫，敲出本季第五十五轟，改寫生涯單季最多全壘打數，接下來視線對準明天展開的外卡系列賽，道奇將在主場對決紅人。

美聯中區上演史上最大逆轉秀，老虎昨天不敵紅襪後，已經先一步確定守護者鎖定分區冠軍，守護者在自己的比賽進入延長十局下時，大螢幕秀出封王喜訊，雖然剛在十局上被遊騎兵攻下三分，但收到喜訊的守護者在十局下回應四分，由洛奇歐的再見三分砲結束戰線，以九比八擊敗遊騎兵。

根據統計，過去分區冠軍（一九六九年以後）或聯盟冠軍（一九六九年以前）的最大落後為一九一四年勇士隊十五場，守護者在七月九日（美國時間）時仍落後老虎十五點五場勝差；此外，守護者九月五日時仍落後十一場勝差，而過去在九月仍處於落後最終仍然封王的最大差距紀錄為一九六四年紅雀隊八點五場，守護者雙破紀錄。

老虎雖落居外卡，但還有力爭上游機會，明天起就要在外卡系列賽再戰守護者，三戰兩勝制系列賽全在守護者主場進步球場進行。

藍鳥則靠十三比四擊潰光芒隊，暌違十年再奪美東王座，成為美聯第一種子保送分區系列賽，戰績相同的洋基只能當外卡，將在外卡系列賽面對紅襪。

道奇在球季尾聲重拾氣勢，昨天以六比一擊敗水手隊完成三連戰橫掃，大谷第七局敲出陽春砲，本季第五十五轟出爐，國聯全壘打王仍屬敲出五十六轟的費城人隊史瓦柏，大聯盟王者則是水手羅利的六十轟，但大谷仍有好心情。

大谷表示，自己並沒有刻意鎖定開轟，而是希望帶著好的感覺結束最後比賽，從某些角度來看，此役的三安打有達到自己設定的目標。