MLB／洋基發文：由你當法官！聲援賈吉拼美聯MVP「連二拉二」
上一屆美聯MVP得主、洋基重砲手「法官」賈吉（Aaron Judge）本季再度續寫歷史，他以53轟、3成31打擊率成為大聯盟史上最多轟的打擊王，球團也在今日發文力挺法官，除了貼上他的多項優異數據外，更在貼文中寫道：「由你當法官」，邀請球迷一同加入美聯MVP之爭的討論。
貼文首先用「由你當法官」作為開頭，隨後點出賈吉的攻擊指數（OPS）1.145是聯盟第一，第二項指出他本季共53發全壘打，創聯盟史上打擊王最多轟紀錄，第三項則是賈吉擁有全聯盟最高的綜合貢獻值（fWAR），有10.1之高。
第四項是，賈吉本賽季獲得高達36次的故意四壞保送（IBB），比大聯盟其他球隊都還要多。而緊隨其後的各項數據為，他擁有6成88的長打率（SLG）、4成57的上壘率（OBP）、3成31的打擊率（BA）以及24發超前轟，這些項目皆在聯盟中名列前茅，足以證明他具備爭奪美聯MVP的資格。
曾在2022年和2024年兩度榮膺美聯MVP的賈吉，本賽季將有望達成「衛冕」的創舉。雖然來自水手隊的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）拿下MVP的呼聲也相當高，他在本季以60轟成為聯盟全壘打王。不過，攤開進階數據便可以發現，賈吉幾乎在各個項目中都立於不敗之地。
雖然賈吉與羅利各自的支持者們的看法不一。但不可否認的是，這兩位美聯重砲在今年賽季的發揮都相當優異，也各自寫下許多新紀錄。此外，他們效力的球隊也都獲得季後賽門票，相信接下來在面對更高張力的賽事，兩人所帶來的比賽內容將更加精采。
