MLB／鄧愷威兩季累積46K 排名台灣投手第5多緊追曹錦輝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鄧愷威結束今年賽季，等待來年繼續站上大聯盟的機會。 路透社
鄧愷威結束今年賽季，等待來年繼續站上大聯盟的機會。 路透社

效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，在本季大聯盟最終戰未能登板，最終以8場出賽包含7場先發的成績作收。

鄧愷威本季戰績2勝4敗，防禦率6.37，共投29.2局，失24分（21責失），送出39次三振，另有17次保送與7次觸身球，每局被上壘率1.55。

儘管控球問題仍有相當大的改進空間，但鄧愷威展現出不俗的三振能力，累積39次三振，讓他生涯大聯盟總三振數來到46次，正式擠進台灣投手在大聯盟生涯三振榜第5位。

目前台灣投手在大聯盟的三振排行榜依序為：陳偉殷846次、王建民394次、郭泓志345次、曹錦輝67次，鄧愷威未來若能持續出現在大聯盟的輪值，有機會逐步超越前輩們的紀錄。

舊金山 終戰

相關新聞

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

道奇隊日籍球星大谷翔平在2025年例行賽最終戰將個人數據再推向新高，今天面對水手隊在第7局敲出陽春砲，以55轟打破個人單...

MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

大聯盟例行賽今天落幕，各項投、打排名也出爐，道奇隊巨星大谷翔平本季55轟排名第3，在國聯只輸費城人隊史瓦柏（Kyle S...

MLB／大都會砸3.4億美元卻遭淘汰 國聯盜壘王索托提早收工

大都會隊今天在例行賽最後一戰以0：4不敵馬林魚隊，季後賽12強最後一席確定被紅人隊搶走，今年季前簽下大聯盟史上最高合約的...

MLB／克蕭勝投畫下句點「已經完美」 弗里曼調皮討最後1球遭無情拒絕

讓傳奇在最美的地方畫下句點，道奇隊今天在第7局克蕭（Clayton Kershaw）面對蘇亞雷斯（Eugenio Suá...

MLB／15.5場勝差史上最大逆轉！守護者從7月水鬼到9月稱霸美中

美國職棒大聯盟今天進行例行賽最終戰，美聯中區激戰確定上演史上最大王座逆轉，守護者隊克服15.5場勝差落後，最終以88勝7...

