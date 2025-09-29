聽新聞
MLB／鄧愷威兩季累積46K 排名台灣投手第5多緊追曹錦輝
效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，在本季大聯盟最終戰未能登板，最終以8場出賽包含7場先發的成績作收。
鄧愷威本季戰績2勝4敗，防禦率6.37，共投29.2局，失24分（21責失），送出39次三振，另有17次保送與7次觸身球，每局被上壘率1.55。
儘管控球問題仍有相當大的改進空間，但鄧愷威展現出不俗的三振能力，累積39次三振，讓他生涯大聯盟總三振數來到46次，正式擠進台灣投手在大聯盟生涯三振榜第5位。
目前台灣投手在大聯盟的三振排行榜依序為：陳偉殷846次、王建民394次、郭泓志345次、曹錦輝67次，鄧愷威未來若能持續出現在大聯盟的輪值，有機會逐步超越前輩們的紀錄。
