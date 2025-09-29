MLB／明年將引進ABS系統 水手強打鐵捕羅利卻說NO！

電子好球帶系統（Automated Ball-Strike System）已在小聯盟行之有年，明年大聯盟也將跟進實施，看似將進一步提升執法水準，但身為捕手的水手重砲羅利（Cal Raleigh）卻持不同看法，他認為此舉會降低捕手聯盟中的影響力與地位。

電子好球帶系統又簡稱為ABS，當場上打者、捕手和投手在不滿主審好球帶判決時，可以當場提出挑戰來推翻好壞球判決，如同重播輔助判決一樣，挑戰結果會顯示在球場大螢幕上。

BREAKING: Major League Baseball will use the Automated Ball-Strike Challenge System (ABS) during the entire 2026 season



ABS CHALLENGE RULES:



- Each team will get two challenges and can keep them if they're successful



- Challenges can only be initiated by a pitcher, catcher, or… pic.twitter.com/xHkRIbHrRx — MLB (@MLB) 2025年9月23日

ABS實施後的規則為，每場比賽每隊有2次的挑戰機會，僅能由打者、捕手與投手來提出挑戰，並透過拍帽子或頭盔的方式來提出。

新科技的出現，或許有助於提升執法的公平性。但水手隊重砲捕手羅利卻完全不認同這樣的做法，他無奈表示：「我認為球賽中的某些部分不該去觸碰到，但顯然事情就是這樣發生了。」

捕手在場上主要功能為接住投手投出的球，讓主審判定該球的好壞，而透過捕手技巧性的接補動作，例如身體的姿勢和手套擺放的位置等，有時能夠改變主審的判決，讓壞球變成好球。然而，如今ABS的橫空出世，將進一步削減捕手在球場上的影響力。

「身為捕手，這個天生地位就不高的守備位置，我的地位感覺又被貶低了。你從捕手身上拿走了一些屬於他們的東西，我也很不願意看到球賽的某些部分逐漸消失。」羅利補充。