MLB／洋基8連勝拉尾盤 「法官」賈吉刷新打擊王最多轟紀錄

洋基隊重砲外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）今日雖然沒有開轟，但仍有1安進帳，終場洋基以3：2擊敗金鶯奪8連勝，完美收官本季例行賽。賽後，以3成31打擊率榮膺大聯盟打擊王的賈吉還創下一項前無古人的紀錄。

洋基在例行賽最終戰對上金鶯，雙方在前7局陷入僵局，直至8局下半，靠著「米飯哥」萊斯（Ben Rice）的超前陽春砲，幫助球隊最終以3比2收下比賽勝利。拿下94勝68負的洋基軍團，雖與藍鳥戰績相同，但在比較對戰成績後，藍鳥略勝一籌，奪下美聯東區龍頭寶座，而洋基則以美聯外卡第1的戰績挺進季後賽。

前一場比賽開轟的賈吉本場比賽雖無開轟紀錄，但他仍敲出1安，本季的他打擊率為3成31，全壘打一共敲出53發，還打下114分打點，皆在聯盟中名列前茅。

而收下大聯盟打擊王的他，更在本季達成一項全新紀錄。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，賈吉是史上最多轟的打擊王，緊隨其後的是1956年曼托（Mickey Mantle）的52轟，和1938年福克斯（Jimmie Foxx）的50轟。

接下來，洋基將在外卡驟死賽中，面對「世仇」波士頓紅襪隊，上演經典的「基襪大戰」戲碼。