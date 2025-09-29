MLB／巨人無緣季後賽仍有好消息 狄佛斯162+1場完賽達鐵人壯舉

巨人今在例行賽最終戰面對洛磯，靠著強打狄佛斯（Rafael Devers）開轟以及李政厚的適時安打，幫助球隊最終4：0完封洛磯。賽後，狄佛斯完成本季第163比賽的出賽紀錄，成為自2008年摩諾（Justin Morneau）後首位完成這項壯舉的男人。

巨人本場比賽在首局就有分數進帳，游擊手阿達姆斯（Willy Adames）靠著一發陽春砲跑回第1分。緊接著4局下半，狄佛斯再補上一發陽春彈，達成他本季第35轟，並幫助巨人取得2：0領先。隨後8局下，韓籍中外野手李政厚敲出帶有2分打點的一壘安打，將比數擴大為4分差距，終場巨人以4比0擊敗洛磯隊。不過，儘管本場比賽巨人順利收官，但拿下81勝81負、勝率達5成的他們，卻無緣季後賽。

雖巨人隊未能順利拿到季後賽門票，但仍有好消息傳出，自家選手狄佛斯在本賽季完成了「全勤加1」的驚人紀錄，今年6月16日從紅襪交易至巨人的他，先前在紅襪出賽73場，加上轉隊後90場比賽全勤，總計達成163場比賽的壯舉，讓他成為大聯盟2008年以來再度全勤，卻比其他球員多打1場比賽的球員。

上一位達成「鐵人」紀錄的是摩諾。當年情況是因為雙城和白襪戰績相同，必須進行第163例行賽來決定誰晉級季後賽，但自從2022年起，戰績相同的球隊，爭取季後賽資格由數據決定，不需要再進行加賽。因此，如今只有季中被交易的球員，才可能達成此一罕見紀錄。

而新一代「鐵人」狄佛斯在本季出戰的163場比賽中，繳出2成52打擊率、35發全壘打、109分打點的成績。其中，全壘打數和打點都創近年來的新高。

