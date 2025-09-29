MLB／鈴木一朗24年前奪冠夢碎 水手想甩掉全聯盟唯一魔咒

水手隊今天在例行賽最後一戰又以1：6不敵道奇隊，3連戰遭清盤，不過本季戰績90勝72敗，以美聯第2種子身分闖進季後賽，將在10月5日開打的分區系列賽以逸待勞，迎戰守護者隊或是老虎隊，能否甩掉「唯一聯盟冠軍掛零」魔咒值得觀察。

今年晉級季後賽的12隊，只剩釀酒人、教士、水手還未拿過世界大賽冠軍，釀酒人至少還在1982年奪下美聯冠軍，教士則在1984、98年贏得國聯冠軍，水手是現役30隊唯一完全「摃龜」的球隊。

水手自2001年以來再度拿下分區冠軍。 美聯社

水手繼2001年球季後，等了24年再嘗分區冠軍滋味，當時是鈴木一朗從日本職棒轉戰大聯盟第1年，奪下美聯打擊王、安打王、盜壘王，也獲選年度MVP、新人王；水手在這個驚人球季116勝寫下隊史新高，至今仍是唯一單季勝場破百紀錄，成為世界大賽冠軍熱門，不料在美聯冠軍戰1勝4敗不敵洋基隊。

水手球團8月慶祝鈴木一朗進入棒球名人堂，將他的51號球衣高掛球場，一朗致辭時提到：「球隊今年擁有絕佳機會，球員實力雄厚、才華橫溢，不要將自己的天賦視為理所當然，關鍵在於承受壓力，並思考如何在壓力下發揮最佳水準。」

鈴木一朗加入水手第一年就幫助球隊打到美聯冠軍戰。 路透社

水手從1977年成軍到現在，僅是第6次闖進季後賽，過去5次最佳紀錄是1995、2000、2001年打到美聯冠軍戰，一朗上個月激勵後輩達到一定效果，就看今年能否更上一層樓。

大聯盟例行賽今天畫下句點，水手接下來休息5天，全力備戰5戰3勝制分區系列賽。