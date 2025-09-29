MLB／大都會讓球迷失望不已 紐約郵報：會被牢記「最昂貴失敗」
大都會隊今天在邁阿密以0：4不敵馬林魚隊，例行賽最後一天確定打包，未能搶到季後賽門票，讓球迷失望不已，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）表示，這支砸下3.4億美元的球隊會被牢記「大聯盟最昂貴的失敗」。
大都會、紅人相爭國聯第6種子，都是83勝79敗結束例行賽，但因大都會本季對戰6場2勝4敗，因此在國聯外卡排名第4，紅人近5年首次晉級季後賽。
大都會本季年薪達3億4105萬美元（台幣超過103億元），在大聯盟排名第2，只落後道奇隊的3億4989萬美元，看板球星索托（Juan Soto）季前簽下15年7億6500萬美元合約，平均年薪達5100萬美元，不料爭取季後賽失利，全隊相當沮喪結束球季。
紅人上次闖進季後賽是2020年因疫情縮水球季，再往前已是2013年，兩屆世界大賽冠軍總教練法蘭柯納（Terry Francona）今年成為紅人教頭，立刻嘗到季後賽滋味，後天起在外卡系列賽對決道奇隊，能否再創奇蹟值得觀察。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言