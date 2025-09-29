MLB／大都會讓球迷失望不已 紐約郵報：會被牢記「最昂貴失敗」

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大都會隊今天在邁阿密以0：4不敵馬林魚隊，例行賽最後一天確定打包，未能搶到季後賽門票，讓球迷失望不已，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）表示，這支砸下3.4億美元的球隊會被牢記「大聯盟最昂貴的失敗」。

大都會、紅人相爭國聯第6種子，都是83勝79敗結束例行賽，但因大都會本季對戰6場2勝4敗，因此在國聯外卡排名第4，紅人近5年首次晉級季後賽。

大都會本季年薪達3億4105萬美元（台幣超過103億元），在大聯盟排名第2，只落後道奇隊的3億4989萬美元，看板球星索托（Juan Soto）季前簽下15年7億6500萬美元合約，平均年薪達5100萬美元，不料爭取季後賽失利，全隊相當沮喪結束球季。

紅人上次闖進季後賽是2020年因疫情縮水球季，再往前已是2013年，兩屆世界大賽冠軍總教練法蘭柯納（Terry Francona）今年成為紅人教頭，立刻嘗到季後賽滋味，後天起在外卡系列賽對決道奇隊，能否再創奇蹟值得觀察。

大都會 紅人 道奇

