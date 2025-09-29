快訊

MLB／大谷領軍道奇拚2連霸 季後賽要比去年多兩勝才能如願

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇的連霸之路將從外卡系列賽開始打起，得拿到13場勝利才能如願。 路透社
道奇的連霸之路將從外卡系列賽開始打起，得拿到13場勝利才能如願。 路透社

紅人隊今天搶下季後賽12強最後一張門票，3戰2勝制外卡系列賽從後天起連打3天，決定4支晉級分區系列賽的球隊；道奇隊身為國聯第3種子身分，想要完成世界大賽2連霸，季後賽必須多贏兩場，拿到13勝才能如願。

國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列賽以逸待勞，10月5日才會輪到比賽；道奇後天起在洛杉磯主場迎戰國聯第6種子紅人，若能順利闖過分區系列賽，下個對手就是本季對戰2勝4敗的費城人。

守護者隊在例行賽最後一天贏得分區冠軍，也讓老虎隊掉到美聯第6種子，兩隊仍將在外卡系列賽碰面，台灣時間後天半夜1點對決，將是今年第一場季後賽，接著3點小熊對教士（國聯第4、5種子）、6點洋基對紅襪（美聯第4、5種子）、9點紅人對道奇。

大谷翔平去年加盟道奇首季就嘗到封王滋味，道奇在季後賽從分區系列賽打起，連過3關擊敗教士、大都會、洋基，奪下隊史第8座世界大賽冠軍，封王次數和巨人隊並列史上第5。

道奇去年在季後賽11勝奪冠，今年多了外卡系列賽，必須闖過4關拿到13勝才能登頂，當然增加變數；今年世界大賽如果打滿7場，球迷將等到11月2日才會看到冠軍隊出爐。

大聯盟季後賽準備開戰。圖截自MLB官網
大聯盟季後賽準備開戰。圖截自MLB官網

道奇 紅人 世界大賽

MLB／加入道奇前兩年炸裂109轟 大谷翔平紀錄僅次貝比魯斯

MLB／大都會砸3.4億美元卻遭淘汰 國聯盜壘王索托提早收工

MLB／道奇還在等外卡系列賽對手 紅人晉級優勢大於大都會

MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王

相關新聞

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

道奇隊日籍球星大谷翔平在2025年例行賽最終戰將個人數據再推向新高，今天面對水手隊在第7局敲出陽春砲，以55轟打破個人單...

MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

大聯盟例行賽今天落幕，各項投、打排名也出爐，道奇隊巨星大谷翔平本季55轟排名第3，在國聯只輸費城人隊史瓦柏（Kyle S...

MLB／大都會砸3.4億美元卻遭淘汰 國聯盜壘王索托提早收工

大都會隊今天在例行賽最後一戰以0：4不敵馬林魚隊，季後賽12強最後一席確定被紅人隊搶走，今年季前簽下大聯盟史上最高合約的...

MLB／克蕭勝投畫下句點「已經完美」 弗里曼調皮討最後1球遭無情拒絕

讓傳奇在最美的地方畫下句點，道奇隊今天在第7局克蕭（Clayton Kershaw）面對蘇亞雷斯（Eugenio Suá...

MLB／15.5場勝差史上最大逆轉！守護者從7月水鬼到9月稱霸美中

美國職棒大聯盟今天進行例行賽最終戰，美聯中區激戰確定上演史上最大王座逆轉，守護者隊克服15.5場勝差落後，最終以88勝7...

MLB／加入道奇前兩年炸裂109轟 大谷翔平紀錄僅次貝比魯斯

美國職棒洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平，今天在例行賽最後1天賽事中擊出本季第55支全壘打，刷新個人與道奇隊史單季全壘打紀錄

