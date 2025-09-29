MLB／大谷領軍道奇拚2連霸 季後賽要比去年多兩勝才能如願

紅人隊今天搶下季後賽12強最後一張門票，3戰2勝制外卡系列賽從後天起連打3天，決定4支晉級分區系列賽的球隊；道奇隊身為國聯第3種子身分，想要完成世界大賽2連霸，季後賽必須多贏兩場，拿到13勝才能如願。

國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列賽以逸待勞，10月5日才會輪到比賽；道奇後天起在洛杉磯主場迎戰國聯第6種子紅人，若能順利闖過分區系列賽，下個對手就是本季對戰2勝4敗的費城人。

守護者隊在例行賽最後一天贏得分區冠軍，也讓老虎隊掉到美聯第6種子，兩隊仍將在外卡系列賽碰面，台灣時間後天半夜1點對決，將是今年第一場季後賽，接著3點小熊對教士（國聯第4、5種子）、6點洋基對紅襪（美聯第4、5種子）、9點紅人對道奇。

大谷翔平去年加盟道奇首季就嘗到封王滋味，道奇在季後賽從分區系列賽打起，連過3關擊敗教士、大都會、洋基，奪下隊史第8座世界大賽冠軍，封王次數和巨人隊並列史上第5。

道奇去年在季後賽11勝奪冠，今年多了外卡系列賽，必須闖過4關拿到13勝才能登頂，當然增加變數；今年世界大賽如果打滿7場，球迷將等到11月2日才會看到冠軍隊出爐。