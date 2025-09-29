MLB／克蕭勝投畫下句點「已經完美」 弗里曼調皮討最後1球遭無情拒絕

快訊

記者陳宛晶
克蕭以一場勝投為傳奇生涯畫下句點。
克蕭以一場勝投為傳奇生涯畫下句點。 法新社

讓傳奇在最美的地方畫下句點，道奇隊今天在第7局克蕭（Clayton Kershaw）面對蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）飆K後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）派出弗里曼（Freddie Freeman）上丘換投，儘管在客場出賽，全場球迷仍起立向這位傳奇鼓掌致意。

道奇今天以6：1擊敗水手隊，克蕭先發5.1局共用94球，被敲4安打、無失分，送出7次三振，最終取得本季第11勝。

克蕭生涯數據推進455場出賽（451場先發），拿下223勝96敗、防禦率2.53，2855.1局投球送出3052次三振。

弗里曼上丘時，朝著克蕭手中的球伸出手，克蕭神速收起手來，打算自己留存這顆生涯最後一次三振的紀念球。有趣的是，就連回到休息區後，弗里曼仍調皮跟他說：「我想要那顆球」，克蕭還沒正眼看他，已經無情回應「no」，讓轉播台上爆笑出聲。

弗里曼笑說，自己當然可以理解，當時在投手丘上，克蕭拒絕交出球來，所以自己只有跟他說「我愛你」、「謝謝你」，剩下的就是讓他好好享受這段屬於他的時間，「他在棒球場上拚鬥了18年，這真的很了不起，我能做的就是給他一個擁抱，讓他知道他對我們有多重要。」

克蕭本季繳出的數據明顯還能再戰，今天賽後再被問及是否可能撤回退休決定，笑說：「不，那不會發生。」他也說，不希望自己是因為受傷或是再也無法解決打者而退休，「所以，現在這樣很完美。」

克蕭表示，此時此刻，他仍有信心，「如果下個月（10月）需要我解決打者，我仍然感覺自己做得到，但過了那之後，我就不需要再這麼做了。」

