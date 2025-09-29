MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

大聯盟例行賽今天落幕，各項投、打排名也出爐，道奇隊巨星大谷翔平本季55轟排名第3，在國聯只輸費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）1轟，未能完成連續3季全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇54轟），但得分146穩居第1，連續兩年成為國聯得分王（去年134分）。

本季只有7人打擊率達3成以上，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）是唯一超過3成3的球員，生涯首座打擊王到手，得分137也是美聯最多，接下來將和水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）競爭美聯MVP。

羅利是史上第7位達到單季60轟的球員，順利奪下美聯雙冠王，史瓦柏則是國聯雙冠王，大都會隊索托（Juan Soto）奪下生涯首次盜壘王。

投手部分，海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）是唯一防禦低於2的投手，奪下生涯首座防禦率王，老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）連續兩年美聯防禦率王。

美聯投打排行榜：

打擊王：賈吉（Aaron Judge，洋基）3成31 全壘打王：羅利（Cal Raleigh，水手）60支 打點王：羅利（Cal Raleigh，水手）125分 安打王：惠特（Bobby Witt Jr.，皇家）184支 盜壘王：卡波雷拉（Jose Caballero，洋基）49次 得分王：賈吉（Aaron Judge，洋基）137分 防禦率王：史庫柏（Tarik Skubal，老虎）2.21 勝投王：弗里德（Max Fried，洋基）19勝 三振王：克羅謝（Garrett Crochet，紅襪）255次 中繼王：賈迪斯（Hunter Gaddis，守護者）35次 救援王：艾斯特維茲（Carlos Estevez，皇家）42次

國聯投打排行榜：