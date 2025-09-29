快訊

MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大聯盟例行賽今天落幕，各項投、打排名也出爐，道奇隊巨星大谷翔平本季55轟排名第3，在國聯只輸費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）1轟，未能完成連續3季全壘打王（前年天使隊44轟、去年道奇54轟），但得分146穩居第1，連續兩年成為國聯得分王（去年134分）。

本季只有7人打擊率達3成以上，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）是唯一超過3成3的球員，生涯首座打擊王到手，得分137也是美聯最多，接下來將和水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）競爭美聯MVP。

羅利是史上第7位達到單季60轟的球員，順利奪下美聯雙冠王，史瓦柏則是國聯雙冠王，大都會隊索托（Juan Soto）奪下生涯首次盜壘王。

投手部分，海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）是唯一防禦低於2的投手，奪下生涯首座防禦率王，老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）連續兩年美聯防禦率王。

美聯投打排行榜：

打擊王：賈吉（Aaron Judge，洋基）3成31

全壘打王：羅利（Cal Raleigh，水手）60支

打點王：羅利（Cal Raleigh，水手）125分

安打王：惠特（Bobby Witt Jr.，皇家）184支

盜壘王：卡波雷拉（Jose Caballero，洋基）49次

得分王：賈吉（Aaron Judge，洋基）137分

防禦率王：史庫柏（Tarik Skubal，老虎）2.21

勝投王：弗里德（Max Fried，洋基）19勝

三振王：克羅謝（Garrett Crochet，紅襪）255次

中繼王：賈迪斯（Hunter Gaddis，守護者）35次

救援王：艾斯特維茲（Carlos Estevez，皇家）42次

國聯投打排行榜：

打擊王：透納（Trea Turner，費城人）3成04

全壘打王：史瓦柏（Kyle Schwarber，費城人）56支

打點王：史瓦柏（Kyle Schwarber，費城人）132分

安打王：阿拉斯（Luis Arraez，教士）181支

盜壘王：索托（Juan Soto，大都會）、克魯茲（Oneil Cruz，海盜）38次

得分王：大谷翔平（道奇）146分

防禦率王：史肯斯（Paul Skenes，海盜）1.97

勝投王：培洛塔（Freddy Peralta，釀酒人）17勝

三振王：韋伯（Logan Webb，巨人）224次

中繼王：烏里貝（Abner Uribe，釀酒人）37次

救援王：蘇亞雷斯（Robert Suarez）40次

洋基 費城人

