快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／15.5場勝差史上最大逆轉！守護者從7月水鬼到9月稱霸美中

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
守護者上演不可思議大逆襲。 路透社
守護者上演不可思議大逆襲。 路透社

美國職棒大聯盟今天進行例行賽最終戰，美聯中區激戰確定上演史上最大王座逆轉，守護者隊克服15.5場勝差落後，最終以88勝74敗完成分區二連霸，老虎隊打落外卡，兩軍將在周三展開的外卡系列賽過招，由守護者在3戰2勝制系列賽握有主場。

兩隊在今天賽前戰績相同，由於守護者握有對戰優勢，隨著今天老虎以3：4輸給紅襪隊後，已經先一步確定守護者稱霸美聯中區。守護者在自己的比賽進入延長10局下時，大螢幕已經秀出分區冠軍喜訊，雖然剛在10局上被遊騎兵隊攻下3分，但收到喜訊的守護者在10局下回應4分，由洛奇歐（Brayan Rocchio）的再見三分砲結束戰線，以9：8擊敗遊騎兵。

守護者挺進季後賽。 路透社
守護者挺進季後賽。 路透社

守護者的逆襲有多驚人？根據統計，過去分區冠軍（1969年以後）或聯盟冠軍（1969年以前）的最大落後為1914年勇士隊15場，守護者在7月9日（美國時間）時仍落後老虎15.5場勝差，一舉打破紀錄；此外，守護者9月5日時仍落後11場勝差，而過去在9月仍處於落後最終仍然封王的最大差距紀錄為1964年紅雀隊8.5場。

守護者的賽季低點出現在7月初，面對老虎的3連戰遭到橫掃，吞下10連敗，他們也成為史上第4支賽季曾吞10連敗卻仍打進季後賽的球隊。

守護者奇蹟逆轉晉級季後賽。 美聯社
守護者奇蹟逆轉晉級季後賽。 美聯社

外界認為守護者的登頂，多數原因來自老虎自己的頹勢，總教練沃特（Stephen Vogt）表示，「能克服15.5場落後拚回來，而且最後還能拿下這場勝利，這進一步證明我們的選手是扎扎實實拿下這座冠軍，而不是靠別人施予，選手今年所辦到的一切都不是憑空得來，我為他們感到驕傲。」

守護者挺進季後賽。 路透社
守護者挺進季後賽。 路透社

外卡系列賽將再戰老虎，在平日進行，沃特也向地主球迷喊話：「能在我們的球迷面前打這波系列賽很重要，這是我們盼望的，我們從球迷身上得到很多能量，對他們的感謝再多也不足夠，我知道是上班上課日，但希望大家能來支持我們。」

守護者勇闖季後賽。 美聯社
守護者勇闖季後賽。 美聯社

守護者球員慶祝晉級季後賽。 路透社
守護者球員慶祝晉級季後賽。 路透社

守護者 老虎 遊騎兵

延伸閱讀

聯邦政府10月1日關門迫在眉睫 川普盤算：乘機大裁員

MLB／菅野智之變成全壘打製造機？ 旅美首季挨33轟美聯最慘

MLB／老虎連兩年晉級季後賽 例行賽最後一戰拚分區冠軍

MLB／老虎又輸守護者吞8連敗 掉到美聯外卡第3甚至可能淘汰

相關新聞

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

道奇隊日籍球星大谷翔平在2025年例行賽最終戰將個人數據再推向新高，今天面對水手隊在第7局敲出陽春砲，以55轟打破個人單...

MLB／大都會砸3.4億美元卻遭淘汰 國聯盜壘王索托提早收工

大都會隊今天在例行賽最後一戰以0：4不敵馬林魚隊，季後賽12強最後一席確定被紅人隊搶走，今年季前簽下大聯盟史上最高合約的...

MLB／15.5場勝差史上最大逆轉！守護者從7月水鬼到9月稱霸美中

美國職棒大聯盟今天進行例行賽最終戰，美聯中區激戰確定上演史上最大王座逆轉，守護者隊克服15.5場勝差落後，最終以88勝7...

MLB／道奇還在等外卡系列賽對手 紅人晉級優勢大於大都會

大聯盟例行賽明天落幕，最後15場比賽將在台灣時間凌晨3點5分到3點20分開打，季後賽12強最後一席形成大都會、紅人隊2搶...

MLB／守護者再見觸身球闖進季後賽 太空人打到一半遭淘汰

守護者隊菜鳥內野手凱弗斯（C.J. Kayfus），今天對遊騎兵隊之戰9局下獲得再見觸身球，守護者終場以3：2獲勝，搶下...

MLB／克蕭勝投畫下句點「已經完美」 弗里曼調皮討最後1球遭無情拒絕

讓傳奇在最美的地方畫下句點，道奇隊今天在第7局克蕭（Clayton Kershaw）面對蘇亞雷斯（Eugenio Suá...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。