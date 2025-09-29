MLB／15.5場勝差史上最大逆轉！守護者從7月水鬼到9月稱霸美中

美國職棒大聯盟今天進行例行賽最終戰，美聯中區激戰確定上演史上最大王座逆轉，守護者隊克服15.5場勝差落後，最終以88勝74敗完成分區二連霸，老虎隊打落外卡，兩軍將在周三展開的外卡系列賽過招，由守護者在3戰2勝制系列賽握有主場。

兩隊在今天賽前戰績相同，由於守護者握有對戰優勢，隨著今天老虎以3：4輸給紅襪隊後，已經先一步確定守護者稱霸美聯中區。守護者在自己的比賽進入延長10局下時，大螢幕已經秀出分區冠軍喜訊，雖然剛在10局上被遊騎兵隊攻下3分，但收到喜訊的守護者在10局下回應4分，由洛奇歐（Brayan Rocchio）的再見三分砲結束戰線，以9：8擊敗遊騎兵。

守護者挺進季後賽。 路透社

守護者的逆襲有多驚人？根據統計，過去分區冠軍（1969年以後）或聯盟冠軍（1969年以前）的最大落後為1914年勇士隊15場，守護者在7月9日（美國時間）時仍落後老虎15.5場勝差，一舉打破紀錄；此外，守護者9月5日時仍落後11場勝差，而過去在9月仍處於落後最終仍然封王的最大差距紀錄為1964年紅雀隊8.5場。

守護者的賽季低點出現在7月初，面對老虎的3連戰遭到橫掃，吞下10連敗，他們也成為史上第4支賽季曾吞10連敗卻仍打進季後賽的球隊。

守護者奇蹟逆轉晉級季後賽。 美聯社

外界認為守護者的登頂，多數原因來自老虎自己的頹勢，總教練沃特（Stephen Vogt）表示，「能克服15.5場落後拚回來，而且最後還能拿下這場勝利，這進一步證明我們的選手是扎扎實實拿下這座冠軍，而不是靠別人施予，選手今年所辦到的一切都不是憑空得來，我為他們感到驕傲。」

守護者挺進季後賽。 路透社

外卡系列賽將再戰老虎，在平日進行，沃特也向地主球迷喊話：「能在我們的球迷面前打這波系列賽很重要，這是我們盼望的，我們從球迷身上得到很多能量，對他們的感謝再多也不足夠，我知道是上班上課日，但希望大家能來支持我們。」

守護者勇闖季後賽。 美聯社