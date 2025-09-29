MLB／加入道奇前兩年炸裂109轟 大谷翔平紀錄僅次貝比魯斯

洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平，今天在例行賽最後1天賽事中擊出本季第55支全壘打，刷新個人與道奇隊史單季全壘打紀錄。

大谷在面對西雅圖水手，第7局打出個人本季第55支全壘打，不但創下個人生涯新高，也打破道奇隊史紀錄。去年他打出54支全壘打，還創下從所未有的「50轟50盜」賽季。

道奇今天作客水手，大谷第7局面對水手左投史皮爾（Gabe Speier），在2人出局2好球時將一顆快速球猛擊出中外野全壘打牆外。Statcast預測此球飛行距離約412英尺，初速109.5英里，道奇最後是以6比1獲勝。

NEW CAREER HIGH

NEW @DODGERS SINGLE-SEASON RECORD



SHOHEI OHTANI, HOME RUN NO. 55! pic.twitter.com/MNi2GawyyA — MLB (@MLB) 2025年9月28日

總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「他（大谷）正處於季後賽模式。」

羅伯茲說，「大谷9月份表現非常出色。他擊球的質量，你可以自投手丘看到，現在他看起來煥然一新。他打破自己紀錄並不意外。他打出精彩的賽季，我們還有很長的路要走。」

就球員效力球隊前2賽季的全壘打支數而言，大谷在道奇前2年打出109支全壘打，追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在2001至2002賽季效力德州遊騎兵時的紀錄，兩人並列第2；至於榜首是紐約洋基的貝比魯斯（Babe Ruth），他1920年至1921年共打出113支全壘打。