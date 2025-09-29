快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

MLB／加入道奇前兩年炸裂109轟 大谷翔平紀錄僅次貝比魯斯

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平打破個人單季全壘打紀錄。 美聯社
大谷翔平打破個人單季全壘打紀錄。 美聯社

洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平，今天在例行賽最後1天賽事中擊出本季第55支全壘打，刷新個人與道奇隊史單季全壘打紀錄。

大谷在面對西雅圖水手，第7局打出個人本季第55支全壘打，不但創下個人生涯新高，也打破道奇隊史紀錄。去年他打出54支全壘打，還創下從所未有的「50轟50盜」賽季。

道奇今天作客水手，大谷第7局面對水手左投史皮爾（Gabe Speier），在2人出局2好球時將一顆快速球猛擊出中外野全壘打牆外。Statcast預測此球飛行距離約412英尺，初速109.5英里，道奇最後是以6比1獲勝。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「他（大谷）正處於季後賽模式。」

羅伯茲說，「大谷9月份表現非常出色。他擊球的質量，你可以自投手丘看到，現在他看起來煥然一新。他打破自己紀錄並不意外。他打出精彩的賽季，我們還有很長的路要走。」

就球員效力球隊前2賽季的全壘打支數而言，大谷在道奇前2年打出109支全壘打，追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在2001至2002賽季效力德州遊騎兵時的紀錄，兩人並列第2；至於榜首是紐約洋基的貝比魯斯（Babe Ruth），他1920年至1921年共打出113支全壘打。

水手

延伸閱讀

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

MLB／再創新高！鈴木誠也近3戰敲4轟 打點超越大谷翔平

MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王

MLB／大谷翔平連兩季50轟20盜史上唯一 道奇車輪戰險勝水手

相關新聞

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

道奇隊日籍球星大谷翔平在2025年例行賽最終戰將個人數據再推向新高，今天面對水手隊在第7局敲出陽春砲，以55轟打破個人單...

MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

大聯盟例行賽今天落幕，各項投、打排名也出爐，道奇隊巨星大谷翔平本季55轟排名第3，在國聯只輸費城人隊史瓦柏（Kyle S...

MLB／大都會砸3.4億美元卻遭淘汰 國聯盜壘王索托提早收工

大都會隊今天在例行賽最後一戰以0：4不敵馬林魚隊，季後賽12強最後一席確定被紅人隊搶走，今年季前簽下大聯盟史上最高合約的...

MLB／克蕭勝投畫下句點「已經完美」 弗里曼調皮討最後1球遭無情拒絕

讓傳奇在最美的地方畫下句點，道奇隊今天在第7局克蕭（Clayton Kershaw）面對蘇亞雷斯（Eugenio Suá...

MLB／15.5場勝差史上最大逆轉！守護者從7月水鬼到9月稱霸美中

美國職棒大聯盟今天進行例行賽最終戰，美聯中區激戰確定上演史上最大王座逆轉，守護者隊克服15.5場勝差落後，最終以88勝7...

MLB／加入道奇前兩年炸裂109轟 大谷翔平紀錄僅次貝比魯斯

美國職棒洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平，今天在例行賽最後1天賽事中擊出本季第55支全壘打，刷新個人與道奇隊史單季全壘打紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。