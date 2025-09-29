快訊

MLB／大都會砸3.4億美元卻遭淘汰 國聯盜壘王索托提早收工

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
索托重磅加盟大都會，卻是以無緣季後賽結束賽季。 美聯社
索托重磅加盟大都會，卻是以無緣季後賽結束賽季。 美聯社

大都會隊今天在例行賽最後一戰以0：4不敵馬林魚隊，季後賽12強最後一席確定被紅人隊搶走，今年季前簽下大聯盟史上最高合約的索托（Juan Soto），帶著43轟和國聯盜壘王頭銜提早收工。

大都會、紅人相爭國聯第6種子，紅人今天也以2：4輸給釀酒人隊，戰績都是83勝79敗，但因大都會本季對戰6場2勝4敗，因此在國聯外卡排名第4，例行賽最 後一天遭淘汰。

索托去年幫助洋基隊打進季後賽，和大都會簽下15年7億6500萬美元合約，寫下合約總值新紀錄，大都會本季年薪達3億4105萬美元也排名第2，只落後道奇隊，卻未能闖進季後賽，成為最丟臉的球隊。

索托今年出賽160場，繳出打擊率2成63、全壘打43支、打點105分的成績，盜壘成功38次、獲保送127次、上壘率3成96都在國聯排名第1。

紅人近5年首次闖進季後賽，將在後天開打的分區系列賽和道奇交手，大都會未能連續兩年晉級，總教練門多薩（Carlos Mendoza）說：「沒有任何言語可以描述我們正在經歷的事，感到痛苦和挫敗感，我們帶著很多期望卻要回家了，不僅沒有達到目標，甚至沒有進入十月賽事。」

索托本季38盜和海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）在國聯並列領先，生涯首座盜壘王到手，他說：「任何時候未進季後賽或贏得冠軍就是失敗。」

大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）本季38轟、126分打點，將在季後跳脫合約，再次成為自由球員；他表示，未進季後賽令人沮喪，這是超有才華的團隊，但現實是達不到要求。

